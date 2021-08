Altri furti negli hotel della Valtournenche, ladri tentano un colpo ad Antey-Saint-André

Gli investigatori sono cauti nel parlare di banda degli alberghi, perché non vi sono elementi che indichino trattarsi degli stessi malfattori, ma una cosa è certa: dopo i furti in vari hotel di Cervinia, la notte scorsa sono stati presi di mira altri hotel, sempre nella Valtournenche, ma spostandosi più in basso ad Antey-Saint-André. Nella notte scorsa, i ladri hanno messo nel mirino il “Grolla” in località Filey tentando di introdurvisi senza riuscirci.

Nella località più alta della vallata, i ladri erano riusciti a portare via due cassettine per contanti e il contenuto di un portafoglio. In un altro caso, erano stati messi in fuga dal portiere di notte della struttura, che aveva indicato agli inquirenti trattarsi di quattro persone, con il cappuccio delle loro felpe in testa.

Le indagini dell’Arma, svolte dalla stazione Carabinieri di Cervinia e dalla compagnia di Châtillon/Saint-Vincent, proseguono alacremente con lo sviluppo degli accertamenti già intrapresi per arrivare ai responsabili, nonché con l’acquisizione di ulteriori immagini della videosorveglianza, non solo delle strutture coinvolte, ma anche degli impianti pubblici e nelle vicinanze degli hotel “puntati” dai ladri.