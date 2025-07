“Atterraggio pesante” per un elicottero in valle del Lys, soccorso il pilota

“Atterraggio pesante”, nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, per un elicottero che stava eseguendo dei lavori nella zona sopra il colle Bettaforca, nella valle del Lys (a 2900 metri di quota circa). Sull’incidente è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano, che ha trasportato il pilota in Pronto soccorso, per accertamenti diagnostici.

Le condizioni dell’uomo non sembrano destare preoccupazione. La chiamata di soccorso al 112 è stata effettuata da un escursionista che si trovava in zona. L’aeromobile stava effettuando dei lavori al gancio baricentrico.