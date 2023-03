Autista di un bus muore incastrato tra il mezzo e un muro

Tragico incidente attorno alle 14 di oggi, venerdì 3 marzo, a Verrès. L’autista di un bus, il 59enne Alberto Negri, residente nel comune della bassa Valle, è morto dopo essere rimasto incastrato tra il mezzo e un muro lungo la strada.

Il pullman si trovava in via della Stazione, senza passeggeri, perché erano in corso controlli agli estintori, e il sinistro si è verificato mentre l’uomo era in procinto di scendere per la pausa pranzo. Da una prima ricostruzione (i rilievi sono affidati ai Carabinieri), in quel momento un’altra persona – a bordo per la manutenzione – avrebbe girato la chiave nel quadro, pare su indicazione dello stesso autista, per bloccare le porte del bus. Qualcosa è però andato storto: il mezzo si è improvvisamente spostato, senza lasciare scampo alla vittima.

Sul luogo è intervenuto l’elisoccorso, con il gruppo taglio dei Vigili del fuoco a bordo. E’ accorso anche il Gruppo taglio veloce e l’autista – un 59enne di Verrès – è stato liberato e soccorso dal personale del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Dell’incidente è stato informato il pubblico ministero in turno e una prima relazione sull’accaduto verrà inoltrata in Procura.