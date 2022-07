Auto contro il guard-rail, incidente autonomo a Quart

Un incidente autonomo, che ha coinvolto un’automobile si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 3 luglio, nel comune di Quart. Per ragioni che sono al vaglio dei Carabinieri, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è andato ad impattare contro il guard-rail, nella zona dello svincolo autostradale. Sul posto, il 118 – con ambulanza ed automedica – per valutare le condizioni delle persone a bordo, che dai primi riscontri non sembrano essere preoccupanti. Presente anche una squadra dei Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza di mezzo e carreggiata.