Avvocati, Borney nuovo presidente della sezione valdostana della Camera penale

La sezione distaccata valdostana della Camera penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte occidentale e della Valle d’Aosta ha un nuovo presidente. È l’avvocato Giovanni Borney, eletto all’unanimità nel pomeriggio di ieri, martedì 24 novembre, in occasione del rinnovo dei vertici dell’organismo di rappresentanza di chi esercita la professione forense.

Borney succede all’avvocato Corrado Bellora, che non si è ricandidato nell’ottica di una concordata rotazione della carica presidenziale. “È per me un grande onore essere stato il primo presidente della sezione valdostana della Camera penale ed essere stato eletto per acclamazione dai miei colleghi nel novembre scorso”, ha dichiarato Bellora.

“Sono molto lieto – aggiunge il penalista aostano – che oggi mi succeda il collega Borney, che si è speso con disponibilità e competenza per la nascita e per lo sviluppo della sezione. Lascio la presidenza in ottime mani”. 53 anni, Cassazionista, Borney è iscritto al foro di Aosta dell’ordine degli avvocati dall’ottobre 1995, dopo gli studi all’Università di Torino.