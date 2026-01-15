Identificati e denunciati per l’aggressione ad un senza fissa dimora

Sono stati identificati e denunciati dalla Squadra Mobile della Questura tre uomini, ritenuti gli aggressori di un senza fissa dimora che stava trascorrendo la notte in un ripostiglio del parcheggio sotterraneo di via Carrel, ad Aosta. I fatti erano avvenuto lo scorso ottobre. Ai tre, tutti di età tra i 20 e i 30 anni e di origini nordafricane, sono contestate la rapina e le lesioni.

Nella denuncia dell’aggredito, un cittadino marocchino 45enne, gli aggressori, nel cuore della notte, lo avevano accerchiato, picchiato e – anche minacciandolo con un coltello – derubato dei soldi che aveva con sé e del telefono cellulare. Riuscito a scappare, l’uomo aveva fermato una Volante della polizia di passaggio, cui aveva segnalato l’accaduto.

L’attività investigativa, curata dalla Sezione rapine della Squadra Mobile, si è sviluppata partendo dalle indicazioni del denunciante e dalle immagini di una telecamera di sicurezza. Le sequenze riprese hanno permesso di ricostruire i fatti e, riscontrate acquisendo delle testimonianze, confermare l’identificazione delle persone poi denunciate alla Procura della Repubblica.

Portato in ospedale, l’aggredito era stato ricoverato per alcuni giorni, quindi dimesso. Aveva riportato la frattura del naso, oltre a diverse contusioni, con una prognosi di 45 giorni. Nella ricostruzione investigativa, l’accaduto ha le tinte di una sorta di “spedizione punitiva”, innescata dal fatto che la vittima, nei giorni precedenti, avesse avuto un diverbio con i tre denunciati.