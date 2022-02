Cade sciando a Cogne, grave 11enne

Sciava con la madre, nel comprensorio di Cogne, quando è caduto, perdendo il controllo durante una discesa, ed ha riportato un trauma addominale importante, probabilmente a causa di uno sci o di una racchetta. L’incidente è occorso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 20 febbraio, ad un 11enne residente a Milano. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, con il medico rianimatore che ha immediatamente valutato il paziente come molto serio.

Per il ragazzino, una volta al “Parini”, si è infatti reso necessario un delicato intervento chirurgico. Conclusa l’operazione, visti i traumi riportati, sono in corso le procedure per il suo trasferimento in elicottero all’ospedale pediatrico “Regina Margherita” di Torino. La domenica, per il sistema sanitario d’emergenza-urgenza, è stata impegnativa: alla Cus sono arrivate circa 150 chiamate e l’elicottero “Sierra Alfa 1” ha svolto 18 missioni, prevalentemente per infortuni sulle piste.