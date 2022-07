Châtillon, brucia auto sull’autostrada A5

Un’auto è bruciata sull’autostrada A5, nella mattinata di oggi, martedì 26 luglio. E’ successo all’altezza del Comune di Châtillon, tra l’area di servizio e la galleria Garin, sulla carreggiata in direzione di Aosta. Per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco effettivi, assieme ai volontari di Saint-Vincent. Sul posto anche la Polizia stradale, i Carabinieri e il personale della Sav per regolare la viabilità. Non si registrano feriti. Il traffico è stato momentaneamente bloccato, per consentire le operazioni di spegnimento del rogo.