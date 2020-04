Coronavirus, 13 decessi nelle ultime 24 ore

Tredici decessi nelle ultime 24 ore. E’ questo il bilancio giornaliero – il più pesante di questo ultimo mese di emergenza – che spicca dall’analisi del bollettino fornito da Protezione civile, USL e Regione Valle d’Aosta. Tra questi c’è anche un 45enne. Il totale sale quindi a 74 decessi: 45 uomini e 29 donne.

I casi positivi sono dunque 716, di cui 69 ricoverati in ospedale nei reparti Covid e 25 in terapia intensiva. Le persone in isolamento sono 2.702. Aumentano anche le persone guarite, ad oggi 26.

Per quanto riguardo il referto dei tamponi, oggi ne sono stai refertati 157, di cui 139 sono stati inviati fuori regione. Quelli in attesa sono 334. Secondo quanto riferito dal Coordinatore sanitario dell’Unità di crisi, Luca Montagnani, “la percentuale di tamponi effettuati rispetto al totale della popolazione regionale, è pari al 1,5%. Si tratta della seconda percentuale in Italia, dietro solo al Veneto (2%) e davanti a Lombardia 1,1%, e Piemonte 0,6%. Nel frattempo sono arrivati nuovi kit che ci garantiranno di fare circa 200 test in questo weekend, poi potremmo garantire 25 tamponi urgenti e 68 non urgenti al giorno”.

Infine, per quanto riguarda il lavoro delle forze dell’ordine, nella giornata di ieri sono stati effettuati 916 controlli e elevate 14 sanzioni.