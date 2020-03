Courmayeur, il sindaco ai turisti: tornate a casa

Courmayeur - Attraverso un messaggio, rivolto anche alla cittadinanza, Stefano Miserocchi, interviene dopo alcune immagini girate sui social che testimoniano come le misure imposte non siano state rispettate.

Dopo l’Assessore regionale alla Sanità, anche il sindaco di Courmayeur invita i turisti, proprietari di seconde case, che si trovano ancora nella sua località a far ritorno a casa. Attraverso un messaggio, rivolto anche alla cittadinanza, Stefano Miserocchi, interviene dopo alcune immagini girate sui social che testimoniano come le misure imposte non siano state rispettate.

“È fondamentale che i turisti e i non residenti ancora presenti sul territorio di Courmayeur facciano ritorno alle loro località di origine ove possibile nel più breve tempo possibile, – scrive il primo cittadino – e questo esclusivamente per evitare ulteriori congestioni delle strutture sanitarie della Valle d’Aosta, che ha un unico ospedale”.

L’invito a tutti è di rimanere il più possibile a casa e spostarsi solo quando è strettamente necessario. “#iorestoacasa non è uno slogan è un imperativo in questo periodo” ricorda Miserocchi definendo poi “incoscienti” i troppi “che stanno prendendo sottogamba la grave situazione in cui stiamo vivendo”.