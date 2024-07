Dodici nuovi Carabinieri assegnati alle stazioni della Valle d’Aosta

Dodici nuovi Carabinieri, tutti di età dai 21 ai 27 anni (tra cui tre donne), sono stati assegnati all’Arma della Valle d’Aosta. Hanno completato il 142° e 143° corso formativo per effettivi nelle scuole allievi di Reggio Calabria, Taranto, Torino, Campobasso, Roma e Iglesias.

Il loro arrivo, fanno sapere dal Comando Gruppo Aosta, “andrà ad aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa dell’Arma”, alimentando “gli organici delle stazioni Carabinieri delle due Compagnie, che rappresentano il punto di riferimento per la collettività, non solo per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche per garantire vicinanza, sostegno e rassicurazione alla popolazione”.

Nel loro percorso formativo-addestrativo nelle scuole dell’Arma, i neo-Carabinieri “hanno affrontato un intenso ciclo di studi, acquisendo competenze nelle modalità di primo intervento, per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di reati informatici e ambientali”. Il comandante del Gruppo Aosta, colonnello Giovanni Cuccurullo, ha accolto e salutato i nuovi militari, augurando loro buon lavoro.