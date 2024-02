Code autostrada, la Regione chiede di partecipare al Comitato viabilità della Prefettura di Torino

La Valle d’Aosta, non invitata, prova ad autoinvitarsi al Comitato operativo viabilità (Cov) della Prefettura di Torino “per individuare con urgenza soluzioni tecniche che possano ridurre i forti disagi alla circolazione nel tratto di autostrada A5 causati dal cantiere nello svincolo per la bretella Ivrea-Santhià”.

Il Cov si riunirà domani, martedì 6 febbraio, come annunciato dal deputato e viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi.

La richiesta di un coinvolgimento delle istituzioni valdostane è emers nel corso del Comitato operativo per la viabilità della Valle d’Aosta al quale hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti delle forze dell’ordine, della società concessionaria Sav, di Trenitalia e delle strutture regionali interessate e il Sindaco di Pont-Saint-Martin.

“Attraverso la nostra presenza al Cov di Torino – spiega il presidente della Regione Renzo Testolin – vorremmo sensibilizzare i soggetti coinvolti riguardo a nuove proposte tecniche che dovrebbero aumentare la fluidità del traffico, valutando la possibilità di rimozione dei New Jersey che hanno lo scopo di impedire il transito dei mezzi pesanti, ma che generano il rallentamento da cui hanno origine le code”.

Dopo il Comitato operativo per la viabilità della Valle d’Aosta, il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, hanno incontrato, assieme alla Giunta, il Presidente del Celva, Alex Micheletto, i rappresentanti della Chambre valdôtaine, delle associazioni imprenditoriali e di categoria valdostane e delle società concessionarie dei trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo.

“Ora è necessario che si lavori intensamente tutti insieme, anche attraverso una mobilitazione di tutti i portatori di interessi, per chiedere al Ministero una soluzione che eviti il collasso della viabilità internazionale che costituisce un valore aggiunto al quale non solo la Valle d’Aosta ma anche l’intero sistema economico nazionale non può rinunciare” prosegue Testolin, spiegando come “le preoccupazioni di tutti i soggetti che si sono riuniti oggi riguardano le ripercussioni sul turismo, sull’economia, sulla possibilità di mobilità dei valdostani e degli ospiti e, infine, sull’agibilità dei servizi di soccorso pubblico che potrebbero essere pericolosamente ostacolati dagli imbottigliamenti sull’autostrada, sulla strada statale 26 e sulla viabilità interna dei paesi della bassa Valle, in primis Pont-Saint-Martin”.

Nel frattempo il deputato e viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi fa sapere che il Mit “per superare i gravi problemi agli utenti ha chiesto al concessionario di individuare entro le prossime 48 ore le soluzioni subito attuabili – tra cui l’apertura temporanea della carreggiata ora chiusa – per assicurare, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, maggiore fluidità al traffico.

Rixi parla poi di “interventi effettuati in modo arbitrario dal gestore” ricordando nella nota come “a oggi la circolazione risulta compromessa in corrispondenza del viadotto Chiusella, sulla pista di svincolo di interscambio di Pavone in direzione Torino, e sull’intersezione con la A4 nei pressi del viadotto Camolesa”.

Alle 13 il Comitato per la viabilità e nel pomeriggio una riunione con tutti i portatori di interesse (Confindustria, Chambre, ecc). Dopo l’ennesima domenica di passione con lunghe code create dai restringimenti in atto agli svincoli di Ivrea e Santhià, la Regione prova a cambiare “argomentazioni”, come spiega durante la conferenza stampa di Giunta dal presidente della Regione Renzo Testolin. Le tante lettere inviate al Ministero – due soltanto la scorsa settimana – sono rimaste di fatto inascoltate. Nel pomeriggio l’amministrazione proverà a mettere in fila “le situazioni che rimangono da attenzionare per farle presenti ai nostri pari piemontesi”. A cominciare dai ritardi subiti dal servizio sostitutivo di pullman, per passare poi al problema sicurezza, che ha interessato anche la viabilità ordinaria, soprattutto nel comune di Pont-Saint-Martin.

Lato politico, l’obiettivo degli incontri del pomeriggio, è di “promuovere una sensibilizzazione a livello complessivo del territorio valdostano. L’idea è di aumentare la tensione sugli organi decisori”. Anche perché al momento la Valle d’Aosta non è stata invitata a partecipare ai tavoli di confronto aperti sul tema. “Auspichiamo lo stesso impegno che ci fu nel momento in cui Ativa aveva annunciato la chiusura del tratto autostradale” scandisce l’Assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy.

Il Presidente della Regione ricorda come le criticità sul percorso autostradale “sono assolutamente seguite, senza cercare di fare clamore, sia a livello locale, con l’interessamento di altri portatori di interesse come Ras, Sav e la società di gestione del traforo del Monte Bianche, che indirettamente hanno delle ripercussioni, sia con i diretti interessati: Ativa e il Ministero”.

L’unico risultato per il momento portato a casa è stato “l’assicurazione sull’allargamento dei valli nei giorni di venerdì e sabato, in salita e domenica in discesa. – prosegue Testolin – In questo contesto si pensava di poter assistere ad un fine settimana meno impattante, invece una serie di situazioni che si sono accavallate, come una presenza maggiore nel canavesano per il Carnevale e il blocco di un’auto in concomitanza di un restringimento, hanno creato la tempesta perfetta, con l’interessamento anche della viabilità locale a Pont-Saint-Martin”.

Domenica difficile per l’A5: coda tra Verrès e Ivrea

Un’altra giornata da dimenticare per gli automobilisti che utilizzano l’autostrada A5. Dalle 15.46 di oggi, domenica 4 febbraio, la Sav ha iniziato a segnalare code per traffico intenso da Verrès in direzione di Torino. L’incolonnamento è perdurato per ore fino al casello di Ivrea e le difficoltà sono state smaltite, sul tratto valdostano, solo dopo le 20. Ad ora, permangono tra Quincinetto e lo svincolo per la località eporediese.

“Un’ora e mezza da Aosta a Ivrea” è il commento su Facebook di un utente, che ha pubblicato una foto della coda al casello piemontese. La situazione ha creato più di un disagio anche agli utenti dei bus sostitutivi del servizio ferroviario, che con i ritardi per gli incolonnamenti hanno visto compromesse le coincidenze per Chivasso, Torino e Milano.

Anche la Statale 26 è stata interessata da incolonnamenti, attualmente da Donnas a Ivrea. A mettere sotto stress la circolazione anche le manifestazioni per carnevale nei comuni di Montalto Dora e Ivrea, dove oggi erano in programma, al mattino, le fagiolate e la parata dei carri da getto in centro, nonché l’Alzata degli Abbà nel pomeriggio.