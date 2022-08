Nuova colata ad Oyace: le impressionanti immagini

Procedevano secondo i programmi i lavori iniziati alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 5 agosto, per liberare la regionale 28, invasa ieri sera a Bionaz e Oyace da due colate da vicini corsi d’acqua, bloccando la circolazione. Dopo le 16, tuttavia, due nuovi distacchi hanno complicato la situazione, portando a valle ancora più detriti di quelli precedenti. L’ipotesi di riaprire la strada in serata è così saltata e i tecnici regionali escludono che ciò possa avvenire anche domani, sabato 6.

Nel primo pomeriggio, un ripristino temporaneo della viabilità era stato effettuato, per circa un’ora, per consentire il transito di chi era rimasto bloccato a monte e a valle. Dopodiché, una volta ripresi i lavori per migliorare la transitabilità, la pioggia ha iniziato a cadere e, per quanto non copiosa, fango e detriti si sono staccati nuovamente.

I temporali che impazzavano sulla zona, così come in altre località della Valle, avevano già causato i distacchi di ieri sera. il primo smottamento, il più importante per fronte, era sceso alle 22.15 dal torrente Baudier, in frazione La Cretaz ad Oyace, nel capoluogo. “Alle 5.30 sono arrivati i mezzi, due pale e tre escavatori per aprire almeno un varco”, ha raccontato la sindaca Stefania Clos.

Sul posto sin dai primi istanti, i Vigili del fuoco Comando di Aosta hanno – con la luce del giorno – svolto rilievi “con un drone per verificare l’eventuale presenza di detriti sul bacino”. Si tratta delle immagini, a cura del Nucleo Sapr, che pubblichiamo di seguito e che restituiscono l’ampiezza delle prime colate. Undici persone sono state ospitate nel Dortoir del paese, mentre una famiglia di Bionaz, presente in paese per un evento, è stata accolta dalla Sindaca nella propria casa.

“La Regione aveva già approvato la messa in sicurezza della zona”, ricorda ancora la prima cittadina “e proprio ieri sono finiti alcuni carotaggi con una trivella, che per fortuna è stata sfiorata dalla frana”. Anche a Bionaz l’escavatore presente in paese e la pala comunale erano al lavoro dal primo mattino, ma la situazione sembra ora più seria, con un fronte della frana di circa 100 metri. “La pioggia qui ieri era leggera, sicuramente il temporale è stato più violento a monte” afferma il primo cittadino Valter Nicase. Quattordici le persone impossibilitate a scendere a valle, dopo la seconda colata.

I distacchi non hanno per fortuna coinvolto persone. Sui luoghi dei crolli, oltre ai pompieri, operano i Vigili del fuoco, il Corpo forestale, le forze dell’ordine, le autorità locali e i volontari dei comuni interessati, assieme alle imprese attivate dalla Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani dell’assessorato regionale alle opere pubbliche. La situazione viaria della vallata ora però si complica.