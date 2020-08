Due interventi del Soccorso Alpino: sul Cervino e a Cogne

Valtournenche - L'elicottero del SAV si è alzato per soccorrere un alpinista russo illeso che era fuori via e un escursionista in Valnontey con un problema ortopedico ad una caviglia.

Due gli interventi più significativi effettuati nella giornata di oggi, venerdì 14 agosto, dal Soccorso Alpino Valdostano. L’elisoccorso nel pomeriggio ha recuperato sul Cervino, alla Cresta dl Leone a 3300 metri circa, un alpinista russo illeso che era fuori via.

Il secondo, che si è concluso alle 21 circa, si è svolto in Valnontey a Cogne dove il SAV ha soccorso un escursionista in difficoltà che non era in grado di guadare il torrente a causa di un problema ortopedico ad una caviglia. Raggiunto da un operatore via terra, l’uomo è poi stato recuperato in elicottero e portato in Pronto soccorso.