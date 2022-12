In auto contro la parete di una galleria a Châtillon, illeso

Incidente autonomo, attorno alle 8 di oggi, giovedì 15 dicembre, nel comune di Châtillon. Un uomo alla guida di un’auto, non riuscendo più a governare il mezzo, è finito contro la parete di una delle gallerie sulla Statale 26. Ne è uscito sostanzialmente illeso e le cause dell’accaduto sono oggetto degli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Châtillon/Saint-Vincent. Per la rimozione in sicurezza del mezzo e il ripristino della sede stradale sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale tecnico. L’incidente ha creato qualche difficoltà al traffico, per il tempo delle operazioni di soccorso.