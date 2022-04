Incidenti stradali, un’auto si capovolge in Val d’Ayas

Incidente stradale, nella mattinata di Pasqua, domenica 17 aprile, lungo la strada regionale 45 della Val d’Ayas. Attorno alle 10.30, all’altezza della frazione Quinçod, nel comune di Challand-Saint-Anselme, un’auto si è capovolta. Le cause sono in via di accertamento da parte dei Carabinieri. Il conducente, residente fuori Valle, è riuscito ad uscire dall’abitacolo autonomamente. Sul posto, per la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della carreggiata, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Aosta e i volontari del locale distaccamento.