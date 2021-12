Investe giovane e fugge, ricerche di un’auto pirata ad Aosta

La Polizia locale è alla ricerca di un’auto che, attorno alle 19 di oggi, lunedì 27 dicembre, ha investito un 25enne intento ad attraversare la strada in via Chambéry, all’altezza dell’incrocio con via Chavanne, dandosi poi alla fuga.

Il giovane, soccorso dal 118 ha subito un impatto importante, essendo stato sbalzato in avanti sull’asfalto per circa 25 metri, perdendo le scarpe nel volo, ma è risultato essere cosciente all’arrivo dei sanitari. Dopo le visite diagnostiche è stato ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata, con traumi multipli tra cui uno cranico.

Le pattuglie della Polizia locale, oltre ad aver raccolto le testimonianze di alcuni passanti – che hanno riferito di una vettura di colore grigio, di medie dimensioni -, stanno procedendo all’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.