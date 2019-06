Maltempo, riaperta la strada regionale per Rhemes

Rhêmes-Saint-Georges - Sempre ieri sera sono state chiuse le strade per la Valnontey e per Lillaz a Cogne dopo la caduta di due colate detritiche.

E’ stata riaperta in mattinata la strada regionale per Rhêmes-Notre-Dame, chiusa ieri sera dopo che una frana era caduta in località Frassiney a Rhêmes-Saint-Georges.

“I mezzi operativi stanno sistemando gli ultimi alvei che si sono riempiti a seguito della frana” spiega il sindaco Laura Cossard. “Ieri sera avevamo chiuso anche una strada poderale perché avevamo il timore che tre torrentelli potessero esondare. Vedremo questa sera il da farsi visto il nuovo peggioramento delle condizioni”.

Sempre ieri sera sono state chiuse le strade per la Valnontey e per Lillaz a Cogne dopo la caduta di due colate detritiche. “Valnontey è stata riaperta mentre la strada per Lillaz contiamo di riaprirla nel pomeriggio di oggi. Ieri sera ci sono state un paio di bombe d’acqua spaventose. Qualche sasso è caduto anche sulla regionale, ma è già stato spostato”.