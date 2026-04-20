Auto esce di strada in Valtournenche, due feriti

Un auto è uscita di carreggiata e precipitata lungo un pendio a valle della strada regionale della Valtournenche, nella serata di oggi, lunedì 20 aprile. Il mezzo ha finito la corsa sulla sponda del torrente Marmore, rovesciandosi su un fianco. In ospedale sono stati elitrasportati il conducente e il passeggero, due uomini di 27 e 30 anni, che non sono residenti in Valle e per i quali sono in corso gli accertamenti del caso.

Nell’incidente, i due feriti sono stati sbalzati fuori dal mezzo. Il recupero è avvenuto con il verricello, vista la natura impervia dei luoghi. Sul posto, oltre all’elicottero con i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e il medico del 118, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, per le operazioni di messa in sicurezza dell’auto, e i Carabinieri, cui è affidata la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Dai primi rilievi, si tratterebbe di un incidente autonomo. Gli accertamenti sono in corso per capire le ragioni della perdita di controllo del mezzo, da parte di chi conduceva. Nei soccorsi è stato impiegato anche un secondo elicottero della Protezione civile.