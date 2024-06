Prime conseguenze dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla nostra regionale. A Cogne, dopo una frana caduta a Teuf, il sindaco ha disposto la chiusura della strada per la Valnontey. Chiusa anche la strada per Lillaz e la regionale a valle dell’abitato di Epinel, dopo è stata registrata un’altra colata detritica.

La popolazione viene invitata a “non transitare sulla viabilità comunale”.

Nel pomeriggio in paese sono caduti circa 90 millimetri di pioggia in sei ore.

Lavoro intenso per i vigili del fuoco in Bassa Valle.

Una dozzina almeno gli interventi effettuati tra Champoluc e Verrès per alcuni allagamenti. Ad Ayas è esondato un torrente in frazione Magnéaz, a causa dell’ostruzione di una tubazione. Sul posto sta intervenendo l’amministrazione comunale.

In poco meno di 2 ore sono state gestite e processate circa 25 chiamate di emergenza dagli operatori della sala operativa dei Vigili del Fuoco. Per la concomitanza delle chiamate e la gestione delle squadre sul territorio, è stato necessario attivare una terza postazione di risposta alle chiamate presso la sala operativa dei Vigili del Fuoco in corso Ivrea.