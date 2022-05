Maltrattamenti alla compagna, arrestato 27enne

Un 27enne è stato tratto in arresto ieri, domenica 1° maggio, dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Intervenuti nell’abitazione del giovane, nel capoluogo regionale, i militari hanno notato la compagna con addosso evidenti segni di violenza. Alla richiesta di spiegare l’accaduto, la ragazza ha ammesso le percosse ricevute da diversi mesi dall’uomo. Per lui è quindi scattato l’arresto in flagranza di reato: è stato tradotto nel carcere di Brissogne, in attesa dell’udienza di convalida. Nell’abitazione, i Carabinieri hanno trovato anche alcune piantine di Marijuana, che verranno ora verificate rispetto al principio attivo eventualmente presentato.