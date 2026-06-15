Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 15 Giugno
  • 15:42

Emesso dalla Procura il “nulla osta” per le esequie degli alpinisti deceduti

Ricevute dal Sagf le relazioni sui diversi incidenti, la Procura della Repubblica ha dato il via libera alle esequie dei tre alpinisti trentini morti sul Gran Paradiso e al rimpatrio delle salme degli scalatori francesi deceduti sul Monte Bianco e sul Cervino.
Obitorio Aosta
Cronaca

Con la trasmissione delle relazioni sui diversi incidenti, da parte del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Entrèves (Courmayeur) e del Breuil (Valtournenche), la Procura della Repubblica ha dato il “nulla osta” alle esequie dei cinque alpinisti morti, in territorio italiano, tra venerdì e sabato scorsi, 12 e 13 luglio.

Potranno così essere celebrati i funerali dei tre deceduti sul Gran Paradiso, tutti provenienti dalla valle dell’Adige: il 49enne Antonio Sardano, figura storica di Trentino Emergenza (la centrale che si occupa di soccorso), l’informatico 39enne Maicol Zenatti e il data analyst 29enne Sergio Martinelli.

Hanno perso la vita, stando agli accertamenti, nella giornata di venerdì, ancora in mattinata, durante l’ascesa lungo la via classica della parete nord (dopo che avevano lasciato il rifugio Chabod, in Valsavarenche, nel cuore della notte). Sono precipitati per circa 400 metri, probabilmente per lo scivolamento di uno dei tre, che ha trascinato a valle anche gli altri nella cordata.

L’allarme è stato dato verso sera, dopo che una parente non riusciva più a mettersi in contatto con loro e un localizzatore Gps indicava una traccia inalterata da diverse ore. Il Soccorso Alpino Valdostano, e il Sagf, hanno raggiunto la zona in elicottero e individuato i corpi a quota 3.600 metri circa. Sabato, in giornata, alla camera mortuaria del cimitero di Aosta, il riconoscimento dei parenti e il riscontro esterno del medico legale.

Il “nulla osta” è stato emesso anche per il rimpatrio delle vittime degli incidenti di sabato, sul Monte Cervino e sul Monte Bianco. Entrambi gli alpinisti deceduti erano di nazionalità francese. Il primo è precipitato per 2-300 metri, sul Pic Tyndall (4.241 metri). Aveva affrontato la salita con un compagno, che era rimasto alla capanna Carrel perché impossibilitato a continuare. L’altro ha perso la vita sullo sperone del ghiacciaio della Brenva (3.725 metri). Procedeva con una compagna, rimasta in cresta e successivamente portata a valle dai soccorritori.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
SFOGLIA MAGAZINE GRAN FINALE
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI