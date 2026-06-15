Una nuova pm ha preso servizio alla Procura di Aosta

E’ in servizio da oggi, lunedì 15 giugno, alla Procura di Aosta, la nuova sostituta procuratrice Lucrezia Gandolfo. 29 anni, magistrata di prima nomina, è originaria di La Morra (Cuneo), da dove si è trasferita a Torino per gli studi universitari e il tirocinio.

“Sono molto contenta di essere stata nominata ad Aosta, sede che ho fortemente voluto. – ha detto ai cronisti poche ore dopo essersi insediata al secondo piano di via Ollietti – Per me è una nuova sfida, sono molto entusiasta ed ho voglia di iniziare e cercare di fare al meglio”.

Alla sostituta Gandolfo è stato assegnato il dipartimento d’indagine relativo ai reati ambientali e colposi (che includono le fattispecie di sicurezza sul lavoro e colpa medica). Con il suo arrivo, la Procura di Aosta è nuovamente ad organico completo: oltre al procuratore capo Luca Ceccanti, sono in servizio quattro sostituti.