Manca il voto della Camera, slitta ancora il processo all’ex deputata Cunial

Un anno e otto mesi dopo il suo inizio slitta ancora, al Tribunale di Aosta, il processo all’ex deputata Sara Cunial, accusata di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. La già parlamentare aveva sollevato l’eccezione di insindacabilità, innescando lo “stop” al procedimento affinché la Camera dei Deputati si pronunciasse sulla possibilità di procedere nei suoi confronti. Ad oggi, la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio risulta aver dato il suo “semaforo verde” (arrivato lo scorso 30 marzo), ma la questione – è emerso all’udienza di oggi, martedì 10 ottobre – non è stata ancora votata dall’aula della Camera. Al giudice Marco Tornatore non è quindi rimasto che disporre un rinvio, l’ennesimo: al 2 marzo 2024.

A quel punto, il processo sarà iniziato da oltre due anni (la prima udienza risale al 4 febbraio 2022), per fatti che originano il 24 ottobre 2021. All’epoca, Aosta era “zona rossa” per le restrizioni pandemiche e una pattuglia della Guardia di finanza aveva avvicinato Cunial (eletta nel M5S e poi passata al Gruppo misto, nella scorsa legislatura e poi non rieletta nel settembre 2022) per un controllo, dopo averla notata a bere una birra fuori da un bar del centro, assieme ad altre persone. L’allora parlamentare era nel capoluogo regionale per una manifestazione contro la didattica a distanza e le misure di contenimento del Covid-19.

Per l’accusa, Cunial, in un primo tempo, non aveva consegnato documenti ai militari. In seconda battuta, dopo che i finanzieri l’avevano raggiunta vicino al palco della manifestazione in piazza Chanoux, nell’impostazione accusatoria avrebbe consegnato un tesserino della Camera per poi riprenderlo arbitrariamente dalle mani di un militare. Stando alla contestazione mossa dal pm Francesco Pizzato, la ex deputata avrebbe minacciato uno dei due finanzieri di fargli avere dei problemi qualora il locale del controllo iniziale fosse stato raggiunto da sanzioni o provvedimenti (cosa peraltro poi accaduta, vista la chiusura temporanea in ragione dell’assembramento riscontrato).

Nel momento in cui Cunial ha sollevato l’eccezione di insindacabilità (all’udienza del 7 giugno 2022), il processo era in fase avanzata: giunto alla quarta udienza, dopo una decina di testimoni sfilati in aula (per alcuni dei quali, l’accusa aveva ipotizzato la falsità delle deposizioni). Si era così fermato, per attendere il pronunciamento della Camera. La difesa dell’ex onorevole sosteneva che “i fatti si sono tenuti sotto il palco di una manifestazione di cui l’onorevole era relatrice”, quindi nell’esercizio del proprio parlamentare. Nell’ordinanza con cui rimetteva gli atti alla Camera, il giudice Tornatore aveva osservato che la questione non era stata sollevata d’ufficio dal Tribunale perché considerata “manifestamente infondata”, giacché “non sussiste infatti alcun collegamento tra l’esercizio dell’attività parlamentare e l’accusa mossa in questa sede”.

La Giunta della Camera, il 30 marzo di quest’anno, aveva votato all’unanimità per il “via libera” al processo, sostenendo che le condotte che avevano portato alle accuse di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità e minaccia a pubblico ufficiale “non costituiscono opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari ma meri fatti materiali, come tali non rientranti nella guarentigia prevista” dalla Costituzione. Sul presunto oltraggio a pubblico ufficiale, la Commissione aveva valutato che “tale condotta si sostanzia in espressioni potenzialmente offensive che, non trovando però specifico riscontro in una pregressa attività parlamentare intra moenia posta in essere dalla ex deputata”, non “costituiscono opinione espressa nell’esercizio di funzioni parlamentari”.

La Giunta aveva chiuso l’esame affidando al Deputato Devis Dori (Alleanza Verdi e Sinistra) di predisporre la relazione per la Camera. Ad oggi, però, la questione non ha trovato spazio nel calendario dei lavori dell’aula e i tempi del processo, già gravati da diversi rinvii, non hanno potuto fare altro che dilatarsi ulteriormente.