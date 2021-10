Oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, la deputata Cunial a giudizio ad Aosta

Aosta - I fatti contestati dalla Procura risalgono allo scorso 24 aprile, quando la parlamentare (ex M5S, oggi nel Gruppo misto) era nel capoluogo regionale per intervenire ad una manifestazione indetta per chiedere l’eliminazione della dad.

Citazione a giudizio, da parte della Procura di Aosta, per la deputata Sara Cunial, chiamata a rispondere di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. I fatti risalgono allo scorso 24 aprile, quando la parlamentare intervenne, in piazza Chanoux, ad una manifestazione indetta per protestare contro le misure introdotte per il contenimento del Covid-19 e, in particolare, per chiedere l’eliminazione della didattica a distanza.

Eletta alla Camera nel 2018 nelle liste del Movimento5Stelle e passata al Gruppo misto nell’aprile 2019 (dopo l’espulsione per posizioni antiscientifiche sui vaccini), Cunial è accusata di non aver consegnato i documenti ad una pattuglia della Guardia di finanza, intervenuta davanti ad un locale di via Gramsci per sciogliere un assembramento di cui la deputata era parte con altre persone.

L’episodio, nella ricostruzione della Procura, avrebbe avuto uno “strascico” in piazza Chanoux, quando i militari – notato l’onorevole nei pressi del palco montato dinanzi al Municipio (all’appuntamento avevano preso parte circa 200 persone) – si erano avvicinati per procedere all’identificazione. In quel momento, stando alla relazione degli operanti, Cunial aveva fornito un tesserino della Camera, per poi riprenderlo arbitrariamente dalle mani di un militare, sostenendo che lo avesse tenuto per un tempo sufficiente.

L’accusa di minacce è legata al fatto che, secondo gli inquirenti, l’onorevole avrebbe detto al finanziere di vergognarsi per il comportamento tenuto, affermando inoltre che gli avrebbe fatto avere dei problemi qualora il locale del controllo iniziale fosse stato raggiunto da sanzioni o provvedimenti (ne era poi stata disposta, in ragione dell’assembramento riscontrato, la chiusura temporanea). Cunial, di professione imprenditrice agricola, ha una laurea in chimica industriale ed è stata eletta nella circoscrizione del Veneto (risiede a Bassano del Grappa).