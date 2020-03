Massi e detriti franano da tre giorni a Prenoud di Saint-Oyen

Saint-Oyen - Nell'area a valle sorgono un campeggio e il campo sportivo, al momento non in utilizzo. Chiuso dal Sindaco un tratto di strada, per evitare il transito sotto il versante. Già svolti sopralluoghi con il geologo regionale.

Un movimento franoso interessa, negli ultimi giorni, la località Prenoud, nel comune di Saint-Oyen. Inizialmente è caduto un masso, poi nelle scorse ore si sono verificati vari altri distacchi di materiale roccioso dalla pendice a monte dell’area in cui sorgono il camping “Pineta” e il campo sportivo, lungo il torrente. Al momento, le due strutture non sono in utilizzo. “Non ci sono abitazioni in zona e ho chiuso con ordinanza un tratto della strada comunale – spiega il sindaco, Natalino Proment – così da evitare il transito sotto il versante”.

“Siamo in contatto con la protezione civile e con il geologo regionale, assieme al quale sono già stati compiuti un paio di sopralluoghi. – aggiunge Proment – La prima valutazione è che siano caduti oltre 1000 metri cubi di materiale, la frana è abbastanza ampia. Non appena possibile, verrà inviato sul posto un elicottero, o personale con un drone, per approfondire la situazione”.

La strada sottostante consente di raggiungere il Foyer de fond, così come la frazione Cerisey di Saint-Rhémy-en-Bosses. “Il primo è attualmente chiuso – spiega il Sindaco – e per la seconda esiste una viabilità alternativa”. In assenza di ripercussioni sulla viabilità, “continuiamo a monitorare il fenomeno”.