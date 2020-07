Numerosi gli interventi di soccorso in montagna: uno sciatore è in rianimazione

Aosta - L'uomo di 59 anni, residente in provincia di Bergamo, stava sciando sul Plateau Rosa. Trasportato al Parini, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata con un trauma addominale.

L’elicottero del Soccorso Alpino Valdostano si è alzato più volte nella giornata di oggi per raggiungere ed elitrasportare in ospedale escursionisti e sciatore che si sono infortunati nella giornata di oggi, domenica 19 luglio.

Il più grave è uno uomo di 59 anni con trauma addominale. Residente in provincia di Bergamo, stava sciando sul Plateau Rosa. Trasportato al Parini, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto anche in Val d’Ayas per il soccorso ad una escursionista caduta sul sentiero verso il colle Pinter, scivolata per circa 20 metri in una scarpata. La paziente, una donna di 72 anni residente in Piemonte, si trova in Pronto soccorso in fase diagnostica.

Diversi anche gli incidenti stradali in cui il 118 è intervenuto, fortunatamente senza feriti di rilievo. I più significativi si sono verificati a Valtournenche, dove un’auto con due persone a bordo si è ribaltata. I due passeggeri hanno comunque rifiutato il trasporto in ospedale. L’altro incidente si è verificato ad Aosta, in Corso Ivrea, in prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco, dove una moto si è urtata con un’auto. Anche qui il motociclista ha rifiutato il soccorso del 118.