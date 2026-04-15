Nuovo comandante per la stazione Carabinieri di Aosta

Dall’altro ieri, lunedì 13 aprile, la stazione Carabinieri di Aosta ha un nuovo comandante. Si tratta del maresciallo maggiore Roberto Nossein, nell’Arma dal 1999. Il sottufficiale ha frequentato il 109° corso allievi Carabinieri alla scuola di Roma e, tra il 2000 e il 2001, il 5° corso allievi marescialli negli istituti di formazione di Velletri e di Firenze.

Laureato in Scienze criminologiche all’Università di Bologna, la sua carriera è iniziata al 3° battaglione Carabinieri “Lombardia” di Milano, dove ha prestato servizio fino al 2005. In quel periodo ha partecipato anche alla missione internazionale “Antica Babilonia” in Iraq. Successivamente, ha ricoperto incarichi nelle stazioni dell’Arma di Morbegno, Torino Brigata Mirafiori e Donnas/Pont-Saint-Martin.

Dal 2009 al 2011 ha comandato la Sezione radiomobile della Compagnia di Saint-Vincent/Châtillon. Dopo un altro periodo alla stazione di Donnas/Pont-Saint-Martin ha assunto il comando della stazione di Breuil-Cervinia, dov’è rimasto fino al 2019. Dopodiché, è passato a comandare la stazione di Nus, fino al 12 aprile scorso- Nell’Arma ha ottenuto le specializzazioni di sciatore e rocciatore.

Il comandante del Gruppo Aosta, colonnello Livio Propato, ha espresso apprezzamento per il costante impegno e la dedizione dimostrati nel corso degli anni, sottolineando la profonda attenzione al territorio che ha sempre contraddistinto il maresciallo Nossein, formulando i complimenti per l’incarico e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo ruolo.