Auto in fiamme al casello dell’A5 di Châtillon/Saint-Vincent

Spavento, ma fortunatamente senza conseguenze, per gli occupanti di una vettura andata a fuoco al casello dell’A5 di Châtillon/Saint-Vincent, attorno alle 15.30 di oggi, lunedì 8 giugno. Le persone a bordo dell’auto, una Bmw, notate le fiamme, sono riuscite a scendere autonomamente, poco distante dalla barriera autostradale, e a mettersi al sicuro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per lo spegnimento dell’incendio, ed il personale della SAV per l’assistenza al traffico.
E' uscita la nostra APP