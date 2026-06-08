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  • Châtillon
  • Ultima modifica: 08 Giugno
  • 16:20

Auto in fiamme al casello dell’A5 di Châtillon/Saint-Vincent

Nessun ferito tra gli occupanti della vettura, che sono riusciti a scendere autonomamente e mettersi al sicuro. Intervento dei Vigili del fuoco per spegnere l’incendio e della SAV per la regolazione del traffico.
Auto in fiamme casello A5
Cronaca

Spavento, ma fortunatamente senza conseguenze, per gli occupanti di una vettura andata a fuoco al casello dell’A5 di Châtillon/Saint-Vincent, attorno alle 15.30 di oggi, lunedì 8 giugno. Le persone a bordo dell’auto, una Bmw, notate le fiamme, sono riuscite a scendere autonomamente, poco distante dalla barriera autostradale, e a mettersi al sicuro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per lo spegnimento dell’incendio, ed il personale della SAV per l’assistenza al traffico.

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