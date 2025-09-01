Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Aosta
  • Ultima modifica: 01 Settembre
  • 20:20

Operaio di origini valdostane muore in un incidente sul lavoro in Liguria

La vittima è Christian Herin, 44enne che risiedeva ad Alassio. Nel primo pomeriggio di oggi, a Loano (Savona), stava lavorando con un collega alla sistemazione del tetto di uno stabile. Per cause da chiarire, sarebbe caduto nel vuoto.
Loano
Cronaca

Un lavoratore 44enne di origini valdostane, residente ad Alassio, Christian Herin, ha perso la vita a Loano (Savona), in un incidente sul lavoro verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 settembre.

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava lavorando assieme ad un collega, per una ditta di edilizia acrobatica, alla sistemazione del tetto di uno stabile. Improvvisamente, per cause ancora da chiarire, il lavoratore sarebbe caduto nel vuoto. L’allarme è scattato attorno alle ore 14.30.

Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, con ambulanza e automedica, ma per Herin non c’è stato nulla da fare. Il collega, un 28enne lievemente ferito, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono giunti anche la Polizia Locale e i funzionari dell’Unità operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Asl savonese, per gli accertamenti sull’accaduto (di cui è stata informata anche la Procura di Savona). Herin si era trasferito in Liguria da Valtournenche, di dov’è originaria la sua famiglia.

