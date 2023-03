Pericolo valanghe, allerta gialla in Alta Valle

Un’allerta gialla, ordinaria criticità, è stata lanciata dal Centro funzionale per pericolo valanghe nelle zone del Monte Bianco, Gran Paradiso, Gran San Bernardo e la Valtournenche.

“Oggi e domani vento forte in montagna con foehn nelle valli. – spiega la nota informativa – Dalla tarda serata di oggi nevicate a 1400-1500 m, più intense sui confini, in calo domani sera a 1000-1200 m”. Attesi un massimo di 30-40 cm a 1800 m in Alta Valle, 15-30 cm nella zona del Gran Paradiso e Media Valle.

Il bollettino valanghe per la giornata di domani, venerdì 10 marzo, segnala pericolo 4 – forte.