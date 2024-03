Pericolo valanghe, chiuse strade a Valsavarenche e Cogne

La perturbazione che interessa la Valle dal tardo pomeriggio di ieri, sabato 8 marzo, ha visto al momento nevicate meno abbondanti del previsto, che si riflettono comunque sul pericolo di valanghe. Per questo motivo, nella mattinata di oggi, domenica 10 marzo, con una propria ordinanza il sindaco di Valsavarenche, Roger Georgy, ha chiuso la strada regionale 23, dalla località Eaux Rousses.

A Cogne, invece, sono chiuse precauzionalmente, sino al termine delle precipitazioni, le strade comunali per le vallate di Lillaz e Valnontey. I residenti e i turisti, fa sapere il Comune, sono invitati a limitare gli spostamenti sulla strada regionale 47 “ai soli casi di necessità o urgenze”.

La zona si trova nel quadrante dell’“allerta arancione” emanata per il sud-est della regione. Nel pomeriggio di ieri, alla luce delle previsioni meteo, si era riunito il Centro di Coordinamento dei Soccorsi in protezione civile, stabilendo che i Sindaci delle zone maggiormente interessate dalle precipitazioni, sulla base delle indicazioni delle commissioni locali valanghe, operassero per garantire la sicurezza della viabilità. L’attenuazione delle precipitazioni è attesa per il pomeriggio di oggi.