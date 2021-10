Valtournenche - Il recupero in elicottero, tentato sia dal Soccorso Alpino Valdostano, sia da Air Zermatt, non è andato a buon fine a causa del vento. Per il gruppo si profila quindi la notte in quota. Sono illesi, ma riferiscono di essere esausti.

Quattro alpinisti spagnoli sono bloccati sul Cervino, ai 4.200 metri del Pic Tyndall. Sono stati loro stessi a chiedere aiuto, attorno alle 17 di oggi, domenica 10 ottobre, segnalando di non avere problemi sanitari, ma di essere esausti e di non riuscire a proseguire nella loro uscita. Il Soccorso Alpino Valdostano ha tentato un recupero in elicottero, ma la manovra non è andata a buon fine a causa del forte vento in quota.

Il Sav ha quindi contattato Air Zermatt, che a sua volta ha provato a raggiungere il gruppo, ma le condizioni proibitive han costretto anche i soccorritori elvetici a desistere. Con il calar dell’oscurità, per i quattro si profila quindi una notte in quota, con l’ipotesi di evacuarli domattina, ai primi chiarori del giorno, se sarà possibile decollare alla volta del punto in cui sono bloccati.

La centrale unica del soccorso resta in contatto con loro e ha consigliato agli scalatori iberici di provare a muoversi e scendere un centinaio di metri, portandosi in una posizione sottovento, meno esposta di quella in cui si trovano ora. Una opzione indicata sia per scongiurare il rischio ipotermico attraverso il movimento, sia per mettere il gruppo maggiormente al riparo dalle intemperie. Pare, tuttavia, che gli scalatori siano in difficoltà anche rispetto a questo spostamento.

