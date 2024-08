Recuperato il corpo senza vita di un “base jumper” in val di Rhêmes

Il corpo senza vita di un paracadutista “base jumper” è stato recuperato nella serata di oggi, venerdì 30 agosto, dal Soccorso Alpino Valdostano in Val di Rhêmes. L’uomo, di nazionalità italiana (ma le sue generalità non sono ancora note), si era lanciato stamane in tarda mattinata. I parenti, non avendo più sue notizie, hanno dato l’allarme, ma ai soccorritori non è stato possibile localizzare il luogo dell’atterraggio previsto.

Un elicottero con equipaggio misto, composto da tecnici del Sav, militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza e Vigili del fuoco, ha localizzato il paracadutista a seguito di una serie di sorvoli, quando l’oscurità stava per calare. Il corpo si trovava a quota 1.300 metri. Per il recupero è stato poi attivato “Sierra Alfa 1” in missione notturna, con il medico dell’equipaggio che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il cadavere è stato portato ad Aosta.