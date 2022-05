Rintracciata a Torino la donna scomparsa da Cervinia a Pasquetta

E’ stata la segnalazione di una passante, che aveva visto il servizio andato in onda nella puntata di mercoledì del programma “Chi l’ha visto”, a far rintracciare ad una pattuglia dei Carabinieri di Torino la 46enne scomparsa da Cervinia (Valtournenche) lunedì 18 aprile, giorno di pasquetta. Anna Agnieszka era in via Cernaia, nel capoluogo piemontese. I militari del Nucleo Radiomobile nella serata di ieri, giovedì 5 maggio, l’hanno accompagnata all’ospedale “Mauriziano”, dove è stata visitata e subito dimessa, in buono stato di salute.

L’ultima segnalazione della donna, in Valle d’Aosta, era relativa al suo arrivo a Châtillon, in bus, nella serata del giorno in cui aveva lasciato il monolocale in cui viveva. Il compagno, Giorgio, che ha lavorato con lei in un albergo ai piedi del Cervino per la stagione (la coppia viveva in Lombardia), aveva paura per la compagna, avendola trovata “molto spaesata. Ho cercato di fermarla. Non c’è stato verso”. Per le forze dell’ordine, il rintraccio di ieri chiude la segnalazione, gestita da subito come un allontanamento volontario.