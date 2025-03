Una valanga si è staccata nel pomeriggio di oggi, sabato marzo, poco prima delle 17 a Pila (Gressan), in una zona fuori dalle piste da sci. Uno sciatore di nazionalità belga è stato travolto dal distacco, ma non sepolto. Recuperato in elicottero è stato portato in Pronto Soccorso: le sue condizioni non appaiono gravi. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano, i pisteur della Pila Spa e gli agenti della Polizia di Stato in servizio nel comprensorio.