Che condizioni meteo c’erano quel 13 aprile 2023, sul colle della Tsanteleina, quando una valanga ha ucciso le tre aspiranti guide alpine Sandro Dublanc (43 anni, maestro di sci di Champorcher), Elia Meta (36, finanziere del Sagf di Entrèves) e Lorenzo Holzknecht (38, campione di sci alpinismo)? E quali le condizioni della neve?

Sono queste le domande risuonate oggi, in tribunale, nell’udienza per il processo nel quale risulta imputato, per omicidio colposo plurimo, l’istruttore dell’uscita di quel giorno, il 52enne Matteo Giglio, unico sopravvissuto alla tragedia.

Tre i testimoni ascoltati oggi in aula. Il primo, la guida alpina Renzo Recanzone, ha spiegato che quel fatidico 13 aprile 2023 stava accompagnando due clienti tedeschi di livello medio-basso a fare scialpinismo alla Punta Paletta. Ha riferito che la salita era tranquilla, e di non aver riscontrato particolari problemi.

A livello meteo, ha proseguito il teste, “il mattino il cielo era sereno. Al colle, non sono salito in punta, iniziava ad annuvolarsi”. Niente di particolare da segnalare neanche per la neve, con la guida a segnalare come non ci fossero segnali di pericolo, né per eventuali valanghe spontanee, né per il cedimento del manto nevoso.

Il secondo testimone, Daniele Ollier, finanziere in servizio alla stazione del Sagf di Entrèves, ha invece riferito sull’arrivo di Giglio all’aeroporto di Aosta, dove si trovava quel giorno, dopo il recupero, assistendo all’atterraggio dell’elicottero Sierra Alfa 3. La guida alpina superstite della tragedia, in quel frangente, spiega Ollier, “ha indicato il luogo dove è avvenuto l’incidente, ed era stato valutato che la parte sinistra fosse potenzialmente pericolosa, decidendo quindi di scendere dal versante destro”. Il finanziere ha aggiunto che, dopo il dialogo, Giglio ha aggiunto che “tutto era gestibilissimo”.

Anche il terzo teste, il gestore del rifugio Benevolo, a Rhêmes-Notre-Dame, Mathieu Vallet ha spiegato che nel periodo dell’incidente “Nella zona del Benevolo le condizioni erano buone e molti gruppi partecipavano alle gite”. Anche per la neve, e anche il giorno stesso della tragedia: “In quei giorni anche le condizioni della neve buone, e nello specifico aveva nevicato 4 o 5 centimetri nel giorno in questione – ha detto –. Il tempo era freddo, sereno al mattino, le condizioni per prendere parte a delle gite in zona c’erano”.

Le prossime udienze

La prossima udienza è fissata per il 27 ottobre alle 14.30, quando sarà sentito un altro teste. Seguirà la citazione della difesa dell’imputato e le dichiarazioni spontanee dello stesso Giglio. Momento che – ha ricordato il giudice monocratico Marco Tornatore – chiuderà la fase di istruzione.

Il 10 novembre, alle 11.30, è invece programmata l’udienza di discussione, con le conclusioni del pubblico ministero. L’ultima udienza è fissata per il 1° dicembre, con orario da confermare. Lì sarà il momento della discussione della difesa. Con l’obiettivo di arrivare a sentenza entro metà dicembre.

Processo sulla valanga della Tsanteleina, in aula divergenze tra consulenti tecnici

23 giugno 2026

di Christian Diémoz

È stata dedicata all’esame di due consulenti tecnici delle parti l’udienza di oggi, martedì 23 giugno, del processo sulla valanga che, il 13 aprile 2023, sul colle della Tsanteleina, uccise le tre aspiranti guide alpine Sandro Dublanc (43 anni, maestro di sci di Champorcher), Elia Meta (36, finanziere del Sagf di Entrèves) e Lorenzo Holzknecht (38, campione di sci alpinismo). Imputato, per omicidio colposo plurimo, è l’istruttore dell’uscita di quel giorno, Matteo Giglio (52).

Agostino Da Polenza, alpinista, per un periodo guida alpina e impegnato nella ricerca scientifica (in particolare sui ghiacciai), ha analizzato, per conto delle parti civili (i parenti delle vittime), il sinistro sulla base della documentazione disponibile e delle tracce gps rilevate dai dispositivi delle aspiranti guide decedute e di chi le accompagnava. Deponendo in aula, dinanzi al giudice monocratico Marco Tornatore, ha sostenuto che il rischio di distacco, al momento di affrontare il canale sull’itinerario di ritorno dal colle, “si poteva molto, molto mitigare”.

Come? Non procedendo a gruppi di due, come è avvenuto, ma “scendendo uno per volta”. In particolare, per il consulente, l’istruttore Giglio avrebbe dovuto mettersi “in sicurezza”, arrivato a valle, e fare “scendere gli allievi uno alla volta”. Così, “a valanga caduta, sarebbe stata investita solo una persona, anziché quattro. Ed essendo tutti attrezzati, ci sarebbero state possibilità di soccorrerla”. Scendere nelle modalità di quel giorno, “in quelle condizioni, non può essere considerato prudente”.

Se dal punto in cui i quattro iniziano la discesa (l’unico in cui, nella ricostruzione, sostano assieme per circa 20 secondi) “non si poteva vedere il versante valanghivo”, dalla sosta immediatamente successiva, che Giglio e Holzknecht raggiungono per primi, “hai il pendio di fronte”. Da lì, per Da Polenza, “il pericolo era evidente e si poteva scendere in modo diverso”.

Quanto al rischio di valanghe, per quel giorno il “bollettino era molto chiaro”: sul versante italiano, il pericolo era 2 (su 5), cioè “affrontabile su percorsi come potevano essere quelli del colle della Tsanteleina”. Però, nel punto di inizio della discesa si è in territorio francese, “su un altro versante”, e per il bollettino d’oltralpe c’era un rischio 3.

E’ stata quindi la volta di Stefano Pivot, istruttore nazionale del Club Alpino Italiano, già direttore della scuola di alpinismo di Aosta, guida alpina dal 2007 e previsore all’Ufficio neve e valanghe della Regione. Incaricato dai difensori di Giglio (gli avvocati Federico Parini e Barbara Giors), ha svolto un sopralluogo sulla zona del distacco il giorno dopo l’incidente. Oltre a quanto riscontrato, ha preso in esame, a sua volta, le tracce gps disponibili. Le sue valutazioni sono differenti.

Nella sua analisi, “si vede che la traiettoria di Giglio”, il primo a scendere, “cerca di stare lontano dal pericolo che si notava”. “La sua scelta – ha detto – è stata di allontanarsi il più possibile dall’accumulo di neve ventata”. Per il consulente, seguirlo, visto che al suo passaggio la valanga non si è staccata, “sarebbe stato efficace”. Invece, scendere uno alla volta avrebbe esposto a delle possibili difficoltà, perché dall’inizio della discesa al punto conclusivo, a tratti “non ci si vede: e se succede qualcosa a qualcuno, come fai?”.

Rispetto alle conclusioni della perizia disposta in incidente probatorio, Pivot non si dice d’accordo con il passaggio per cui “tutti e quattro gli sciatori erano sul lastrone” di neve staccatosi, perché “Giglio e Holznecht (i primi due a scendere, seguiti poi da Dublanc e, quindi, Meta, ndr.) non erano sul lastrone”. I partecipanti all’uscita “si trovavano tutti all’interno dell’asse del distacco, ma non sul lastrone”. Il consulente difensivo si è anche soffermato sulla contestazione, mossa dalla Procura, del mancato utilizzo dell’airbag da parte dei partecipanti all’uscita.

“In un caso del genere, – ha spiegato Pivot – l’airbag ha scarsa efficacia. Il trascinamento è stato, dal punto dell’investimento a quello del ritrovamento dei corpi, di 25/30 metri. Il dispositivo non sarebbe riuscito a far risalire la persona ‘a galla’. Inoltre, da uno studio internazionale, si è visto che nel 20% dei casi, o non viene manutenuto a dovere, o non si riesce ad attivarlo, quindi bisogna considerare anche questa percentuale”. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 6 ottobre.

Valanga della Tsanteleina, un testimone: “il giorno prima gita interrotta per maltempo”

28 aprile 2026, ore 15.44

di Christian Diémoz

Il giorno prima della valanga che, il 13 aprile 2023, in alta val di Rhêmes, uccise tre aspiranti guide alpine, conducendo un’altra escursione dello stesso corso, l’istruttore Matteo Giglio, viste le condizioni proibitive e constatato il parere concorde dei partecipanti, disse “che andava bene” interrompere l’uscita e fare ritorno a valle. La circostanza è emersa nell’udienza di oggi, martedì 28 aprile, del processo in cui il 52enne Giglio è accusato di omicidio colposo plurimo.

In aula, rispondendo alle domande delle parti civili e dei difensori dell’imputato, ne ha riferito un partecipante all’escursione, al tempo anch’egli aspirante guida. Ha ricordato che “siamo partiti in val di Rhêmes, in direzione del rifugio Benevolo”. Da lì, il gruppo ha proseguito per la Granta Parei, “inizialmente a piedi, poi abbiamo messo gli sci”. Quanto mancavano “50/100 metri alla vetta, ci siamo messi al riparo di un grosso sasso”.

Nei ricordi del testimone, divenuto nel frattempo guida, “c’erano accumuli di neve e non ritenevamo di poter continuare”. La stessa situazione descritta da un’altra aspirante guida che prese parte a quell’uscita, a sua volta chiamata a testimoniare. “Non abbiamo continuato la gita. – ha affermato – Per pericolo, dovuto alle condizioni della montagna, meteo ma soprattutto nivologiche, non siamo arrivati alla fine”.

Altra circostanza emersa nelle deposizioni dell’udienza di oggi è che la sera del 12 aprile 2023, alla sede dell’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, si tenne una riunione, indetta dagli istruttori (diretti da Rudy Janin), presente anche Giglio, con gli allievi del corso. In quella sede, secondo un testimone, “ci siamo confrontati, si parlava di che gita si poteva fare”. Per l’altro, dopo un “debriefing su come erano andati i primi due giorni” di escursioni, si “parlò di condizioni meteo che cambiavano molto”.

Nell’analisi tra allievi ed istruttori, pure la possibilità di trasferire il corso in Piemonte. “Era uscito anche il Gran Sasso, – è emerso in una deposizione – ma c’erano condizioni meteo non favorevoli” e il programma continuò in Valle d’Aosta. Nelle uscite del giorno dopo, il 13 aprile, una delle aspiranti guide dell’escursione interrotta va “con un altro istruttore”, con cui “siamo andati ad un bivacco nel Gran Paradiso” e “rispetto al giorno prima, siamo riusciti a fare ciò che volevamo fare”.

Giglio è, invece, con le aspiranti guide Sandro Dublanc (43enne maestro di sci di Champorcher), Elia Meta (36enne, finanziere del Sagf di Entrèves) e Lorenzo Holzknecht (38enne, campione di sci alpinismo). Al ritorno, nella zona del colle della Tsanteleina, un’ottantina di metri oltre il confine francese, all’attraversamento di un canale da parte del gruppo, che aveva notato una “placca” di neve riportata dal vento, il distacco della valanga.

L’analisi delle tracce gps dei dispositivi in uso alle aspiranti guide decedute ha restituito un itinerario diverso, nella discesa, da parte dei singoli componenti del gruppo, aperto da Giglio. Saranno proprio i consulenti tecnici dei legali di parte civile (che assistono i parenti delle vittime) e dei difensori dell’imputato (gli avvocati Federico Parini e Barbara Giors) a riferire sulle loro analisi nella prossima udienza, in calendario per il 23 giugno prossimo.

Valanga della Tsanteleina, ascoltate in aula le prime testimonianze

24 Febbraio 2026, ore 19.45

di Christian Diémoz

Al momento dei rilievi nell’area della valanga che, il 13 aprile 2023, nella zona del colle della Tsanteleina (in alta val di Rhêmes), ha ucciso tre aspiranti guide, “il vento aveva coperto tutte le tracce nel canale, non si vedeva nulla, solo l’accumulo in fondo, le buche da dove sono stati estratti i corpi”. Lo ha spiegato, testimoniando a processo quest’oggi, martedì 24 febbraio, l’allora maresciallo del Soccorso Alpino della Guardia di finanza Giuseppe Vernier, che compì il sopralluogo assieme ad un collega, a due tecnici dell’Aineva e a due operatori del Soccorso Alpino Valdostano.

A giudizio, con l’accusa di omicidio colposo plurimo, è l’unico superstite, il 52enne Matteo Giglio, guida alpina ed istruttore per l’uscita di quel giorno. A perdere la vita erano stati il maestro di sci di Champorcher Sandro Dublanc (43 anni), il finanziere del Sagf di Entrèves Elia Meta (36) ed il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht (38). L’accusa è rappresentata in aula dal pubblico ministero Luca Ceccanti, che ha puntato, nell’esame del testimone citato dalla procura, sul valorizzare alcuni aspetti di quel sopralluogo.

“Le condizioni potevano essere molto diverse”

Il giorno dopo i fatti, l’ex militare (ormai in congedo da un paio d’anni) e il resto del gruppo vengono “sbarcati su una cresta, da cui iniziava il canale in cui è avvenuto l’incidente”. Nell’imminenza del distacco, il maltempo aveva creato più di una difficoltà ai soccorritori intervenuti e, per ragioni di sicurezza, ai rilievi si era proceduto l’indomani. L’area è, per una parte, in territorio francese. Un dato che porta con sé il tema dei due bollettini valanghe.

Quello valdostano segnalava, per quel giorno, un rischio 2 su una scala di 5, mentre in quello d’oltralpe l’indice saliva a 3. Il pm chiede all’ex maresciallo quale valutazione, al di là dei documenti predittivi, avesse compiuto sulla neve nel canale, ma “quando siamo andati noi il vento aveva rilavorato il manto e le condizioni potevano essere molto diverse. La valutazione competeva a chi ci si era trovato in quel momento”.

La procura contesta all’imputato la necessità di una discesa più prudente nel canalone ove è avvenuto il distacco. Un tema che Ceccanti richiama chiedendo al testimone se il gruppo impegnato nei rilievi fosse sceso congiuntamente. Risposta: “I due tecnici Aineva sono rimasti in cima” alla cresta, perché “memori di quanto successo abbiamo scelto questa soluzione”. Scendere insieme “era più pericoloso?”, incalza il pubblico ministero. “Si era riformato un grosso accumulo di neve, – ha proseguito Vernier – quindi non è che, siccome si è staccata una valanga, non si stacca più”.

Il canale, sulla destra orografica era “quasi spoglio di neve. Vi erano, in alcuni punti, rocce che affioravano”. A sinistra, invece, “iniziava ad esserci accumulo importante”. Per cui, per compiere i rilievi “siamo passati in centro al canale, cercando di tenere piuttosto la destra, che aveva carenza di neve”. Sul dato meteorologico, i legali delle parti civili (si sono costituiti nel processo familiari e parenti delle vittime, alcuni dei quali presenti) cercano di capire se la neve potesse essere stata riportata dal versante destro a quello sinistro, ma “no, la direzione del vento era diversa”.

La differenza nelle tracce gps

L’altro testimone dell’accusa sentito oggi, il vice brigadiere della Guardia di finanza di Domodossola Michele D’Andrea, ha spiegato come ha proceduto all’analisi delle tracce gps dei dispositivi in uso alle vittime. Secondo la sua analisi, il distacco avviene alle 13.34 e i partecipanti all’uscita arrivano sulla cresta tra le 13.26 e le 13.29. In quel punto, tolgono le pelli agli sci per iniziare la discesa, operazione che chiede circa quattro minuti. Quindi, stando agli accertamenti, “restano per un 30-40 secondi tutti assieme nel punto apicale”. Dopodiché, “Giglio è partito per primo e si è fermato 40 metri più in basso”. Verosimilmente, aggiunge il finanziere, lo segue a poca distanza Holznecht (del quale non è stata però ricavata una traccia gps).

Quindi, “mentre l’istruttore ripartiva dal punto più in basso, tenendo la destra”, Dublanc (e Meta, ma la sua traccia non offre dati temporali) partono dalla cresta. Quando il primo arriva al punto in cui l’imputato si era fermato, “devia verso sinistra”, con una traiettoria diversa rispetto all’istruttore. Da un video estratto dal cellulare di Holznecht, girato alle 13.24, si nota un “repentino peggioramento” delle condizioni meteo, ma “la visibilità era ancora buona”. Dal filmato si ricava che “la visibilità era di 80-100 metri”.

Il confronto serrato

Nell’udienza non sono mancati alcuni momenti di confronto serrato, con il giudice monocratico Marco Tornatore a non ammettere alcune domande delle parti (ritenute potenzialmente foriere di supposizioni dei testimoni e non di risposte a base di dati oggettivi). L’imputato ha ascoltato seduto accanto ai suoi difensori (gli avvocati Federico Parini e Barbara Giors), mantenendo l’attitudine tenuta dall’inizio del procedimento. In aula poche parole con i suoi legali, nessuna dichiarazione all’esterno, nella consapevolezza di aver reso la sua versione dei fatti a più riprese (dalla sera stessa dell’incidente e nei mesi successivi), nelle sedi e agli interlocutori inquirenti.

In sostanza, l’udienza di oggi ha cristallizzato una prima ricostruzione dei fatti, non difforme da quanto emerso in fase d’indagini. Una versione che la difesa dell’imputato non contesta. Le parti civili hanno, dal canto loro, messo l’accento su ciò che ritengono un allungamento, da parte del gruppo, dell’itinerario dell’uscita, destinata inizialmente a terminare con il rientro al rifugio Benevolo, ma cammin facendo estesa verso il colle della Tsanteleina.

Durante le indagini era stato svolto anche un incidente probatorio, rappresentato da una perizia su più aspetti tecnici dell’ascensione funestata dalla valanga. Un documento che, per la difesa, mette alcuni punti fissi, perché ad una domanda del pm sulla sussistenza di eventuali colpe dell’imputato nella valutazione meteorologica e nella scelta dell’itinerario, il perito ha risposto negativamente. L’udienza è stata rinviata al prossimo 28 aprile, quando in aula sfileranno altri testimoni.

Valanga della Tsanteleina, iniziato il processo al Tribunale di Aosta

16 Dicembre 2025, ore 15.25

di Christian Diémoz



Rinviato alla fine dello scorso ottobre, ha preso il via oggi, martedì 16 dicembre, il processo nei confronti di Matteo Giglio, la guida alpina 52enne chiamata a rispondere di omicidio colposo plurimo, per la morte di tre aspiranti guide travolte da una valanga il 13 aprile 2023, nella zona del colle della Tsanteleina, in alta val di Rhêmes.

L’imputato era istruttore, nell’uscita di quel giorno, dei professionisti rimasti uccisi: il maestro di sci di Champorcher Sandro Dublanc (43 anni), il finanziere del Sagf di Entrèves Elia Meta (36) ed il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht (38 anni).

Si è trattato di un’udienza breve in cui, in assenza di eccezioni o richieste delle parti, sono state depositate, dal pubblico ministero, dai legali delle diverse parti civili (familiari e parenti delle vittime) e dai difensori dell’imputato (gli avvocati Federico Parini e Barbara Giors) le liste dei testi da ascoltare durante il dibattimento.

Il giudice monocratico Marco Tornatore, dopo una breve camera di consiglio, ha definito quali testimoni ammettere e ha rinviato l’udienza al prossimo 24 febbraio. In quell’occasione, deporranno, citati dalla pubblica accusa, un militare della Guardia di finanza occupatosi delle indagini e un consulente tecnico. Il calendario delle altre udienze verrà fissato successivamente.

L’accusa, che in prima battuta aveva formulato richiesta di archiviazione sui fatti (poi revocata a seguito di una memoria del legale di una parte offesa, seguita da un incidente probatorio consistito in una perizia tecnica), ipotizza due profili di colpa: da un canto, il mancato utilizzo di zaini con airbag da valanga (comunque non obbligatori nello scialpinismo), dall’altro la necessità di una discesa più prudente nel canalone dove è avvenuto il distacco.

Valanga della Tsanteleina, l’istruttore è stato rinviato a giudizio

25 Maggio 2025, ore 13.09

di Luca Ventrice

Il giudice per le indagini preliminari di Aosta ha rinviato a giudizio Matteo Giglio, la guida alpina valdostana 52enne, istruttore delle tre aspiranti guide travolte e uccise da una valanga il 13 aprile del 2023 in Savoia, a poca distanza dal confine con l’alta val di Rhêmes. Il giudice Luca Fadda, oggi al termine dell’udienza preliminare, ha fissato l’inizio del dibattimento per il 24 ottobre 2025.

Giglio, rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo, era stato l’unico sopravvissuto in quell’occasione. A perdere la vita, quel giorno, sono stati il maestro di sci di Champorcher Sandro Dublanc (43 anni), il finanziere del Sagf di Entrèves Elia Meta (36) ed il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht (38 anni).

Sui fatti c’era stata una prima richiesta di archiviazione della Procura, poi revocata a seguito di una memoria presentata, all’inizio del settembre 2023, dal legale di una delle parti offese.

Dopo i rilievi del perito incaricato dal gip nell’incidente probatorio, la procura di Aosta ha ipotizzato due profili di colpa. Da un lato, il mancato utilizzo di zaini provvisti di sistema airbag da valanga, comunque non obbligatori nello scialpinismo; dall’altro le modalità di discesa nel canalone dove è avvenuto il distacco che sarebbero dovuta avvenire in maniera più prudente.

Secondo Giglio, la valanga si era staccata al passaggio di Dublanc su un accumulo di neve ventata, mentre stando al perito incaricato dal gip – secondo il pm – non è possibile determinare l’esatta causa del distacco.

Valanga della Tsanteleina, fissata l’udienza preliminare per l’istruttore

5 maggio 2025

di Christian Diémoz



Dopo la chiusura dell’indagine e la richiesta di rinvio a giudizio, è stata fissata la data dell’udienza preliminare relativa alla morte di tre guide alpine, avvenuta il 13 aprile 2023, nella zona del colle della Tsanteleina, in alta Val di Rhêmes, a seguito del distacco della valanga. A comparire dinanzi al Gup il prossimo 26 maggio, per rispondere dell’accusa di omicidio colposo plurimo, è l’istruttore che accompagnava le vittime quel giorno, il 52enne Matteo Giglio, unico sopravvissuto in quell’occasione.

A perdere la vita nel distacco (verificatosi in territorio francese, un’ottantina di metri oltre il confine) furono il maestro di sci Sandro Dublanc (43 anni), il finanziere del Sagf di Entrèves Elia Meta (36) e il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht (38). Sui fatti c’era stata una prima richiesta di archiviazione della Procura, poi revocata a seguito di una memoria presentata, all’inizio del settembre 2023, dal legale di una delle parti offese.

Erano inoltre emerse le tracce con i dati satellitari da telefoni e smartwatch dei partecipanti a quell’uscita, che avevano aperto nuovi scenari investigativi. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata, in particolare, sull’attraversamento di un canalone, da parte del gruppo, nel proseguire la discesa di rientro e sul quale i quattro si rendono conto che è presente una “placca” di neve riportata dal vento, definita pericolosa dall’istruttore.

Sui fatti, dopo la revoca della richiesta di archiviazione al Gip da parte della Procura, era stata chiesta una perizia con incidente probatorio. Uno dei profili di colpa ipotizzati dalla procura è relativo alla modalità di discesa nel canalone che, per gli inquirenti (coordinati dal pm Giovanni Roteglia), sarebbe dovuta avvenire con modalità più prudenti.

Valanga della Tsanteleina, indagato l’istruttore che accompagnava le aspiranti guide

14 Novembre 2024 – ore 15.24

di Christian Diémoz



Si è chiusa l’inchiesta della Procura della Repubblica sulla valanga che, staccatasi il 13 aprile dell’anno scorso nella zona del colle della Tsanteleina, in alta Val di Rhêmes, aveva ucciso tre aspiranti guide alpine. L’addebito di omicidio colposo plurimo è mosso all’istruttore che le accompagnava quel giorno, il 50enne Matteo Giglio. Sui fatti c’era stata una prima richiesta di archiviazione dell’ufficio inquirente, poi revocata a seguito di una memoria presentata, ad inizio settembre 2023, dal legale di una delle parti offese.

Nel distacco, verificatosi in territorio francese (un’ottantina di metri oltre il confine), avevano perso la vita il maestro di sci Sandro Dublanc (43 anni), il finanziere Elia Meta (36) e il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht (38). Il fatto che il procedimento muova ora nella direzione di un giudizio consentirà di sottoporre al vaglio del giudice l’accertamento sulla tragedia, in un’ottica di non lasciare inespressi gli interrogativi che, dal giorno dell’incidente, inseguono i parenti delle vittime (ma anche lo stesso indagato, considerato che l’avviso di chiusura indagini costituisce pure un atto a sua garanzia).

Sui fatti, dopo la revoca della richiesta di archiviazione al Gip da parte della Procura, era stata chiesta una perizia con incidente probatorio. L’episodio sotto la lente degli inquirenti (il fascicolo è affidato al sostituto procuratore Giovanni Roteglia) è l’attraversamento di un canalone, da parte del gruppo, ineludibile per proseguire la discesa di rientro dell’uscita di quel giorno e sul quale (sul lato di sinistra orografica) i quattro si rendono conto che è presente una “placca” di neve riportata dal vento, definita pericolosa dall’istruttore.

Era stato Giglio, coperto a metà dalla massa nevosa, a dare l’allarme attraverso il sistema satellitare “Inreach” una volta riuscito a liberarsi. Lui stesso aveva attivato l’Artva, cercando i compagni sepolti, prima di fermarsi per un mancamento e riuscendo poi a raggiungere, con uno sci solo, una zona provvista di copertura telefonica. Le condizioni meteo di quel giorno risultavano avverse, impedendo ai soccorritori di raggiungere il luogo della valanga. Fatti cristallizzati nelle indagini, su cui, dopo le determinazioni del caso del pubblico ministero, potrebbe essere chiamato ad esprimersi un giudice.

Valanga di Rhêmes, la Procura chiede di revocare l’istanza di archiviazione

12 settembre 2023 – Ore 17.40

di Christian Diémoz



La Procura della Repubblica ha chiesto al Gip di revocare la richiesta di archiviazione depositata alcune settimane fa relativamente all’inchiesta per omicidio colposo plurimo sulla valanga staccatasi nella zona del colle della Tsanteleina, in alta Val di Rhêmes, il 13 aprile di quest’anno. Nell’incidente erano morte tre aspiranti guide alpine e l’unico indagato era l’istruttore che le accompagnava quel giorno, il 49enne Matteo Giglio, cui è stato notificato (è emerso oggi, martedì 12 settembre) il provvedimento dell’ufficio inquirente.

La decisione della Procura giunge a seguito di una memoria presentata, ad inizio settembre, da un avvocato delle parti offese. Potrebbero così essere possibili ulteriori indagini sul distacco che, verificatosi in territorio francese (una 80ina di metri oltre il confine), aveva ucciso il maestro di sci Sandro Dublanc (43 anni), il finanziere Elia Meta (36) e il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht (38).

Gli inquirenti avevano sentito Giglio in due occasioni (come testimone e poi quale indagato), ritenendo la sua versione credibile e basando su questo, e sull’assenza di altri elementi, la richiesta iniziale di archiviazione. Per l’istruttore, nell’affrontare il passaggio in un canale caratterizzato dalla presenza di una “placca” di neve ventata, due allievi erano riusciti a seguire le sue tracce, mentre il terzo, Dublanc, era fuoriuscito dal tracciato, finendo nella neve riportata e facendo partire la valanga.

Giglio aveva quindi dato l’allarme, sfruttando un sistema satellitare, e con l’Artva si era poi messo alla ricerca dei compagni. Le condizioni meteo avverse avevano impedito ai soccorsi di raggiungere la zona, consentendo il recupero dei corpi solo l’indomani. Oltretutto, il vento soffiato abbondantemente aveva precluso agli inquirenti la possibilità di ottenere dei riscontri nivologici, senza ricavare quindi indicazioni opposte al racconto reso dall’istruttore indagato. Una visione cui le parti offese avevano già annunciato l’intenzione di opporsi, ma ora è arrivata la decisione del pm che può riaprire il fascicolo.

Valanga di Rhêmes, per il superstite fu causata dalla manovra di una vittima



Matteo Giglio, l’istruttore che accompagnava le tre aspiranti guide morte nella valanga in Val di Rhêmes, è l’unico superstite dell’incidente del 13 aprile scorso. Di più, è l’unico testimone. Altre guide presenti nella zona del rifugio Benevolo (il distacco si verificò nell’area della Tsanteleina) sono infatti state sentite dagli inquirenti, ma nessuna di esse ha riferito di aver assistito all’accaduto. La versione del sopravvissuto – imperniata sul distacco causato dalla manovra di una delle vittime – è stata ritenuta credibile dalla Procura, che ha chiesto l’archiviazione del fascicolo, per omicidio colposo plurimo, in cui Giglio era il solo indagato.

Una versione ripetuta in due occasioni, senza contraddizioni. La prima nell’imminenza dell’incidente, ascoltato a “sommarie informazioni”. L’altra, una settimana dopo, in un interrogatorio, seguito all’iscrizione nel registro degli indagati e durato attorno alle tre ore. Il suo racconto è quindi la sola testimonianza a disposizione degli inquirenti, per i quali non sono emersi rilievi nivologici, tracce gps o altri elementi che lo smentiscano. Le parole dell’istruttore, considerato una guida esperta, al pm Giovanni Roteglia, titolare del fascicolo, ripercorrono i minuti cruciali costati la vita al maestro di sci Sandro Dublanc, al finanziere Elia Meta e allo scialpinista campione Lorenzo Holzknecht.

Sono le 13 passate da poco quando, dopo aver iniziato l’uscita nella val di Rhêmes (dove il pericolo di valanghe era, quel giorno, 2-moderato), i quattro giungono in territorio francese, a 80 metri dal confine (ove la classificazione del rischio era 3-marcato). Arrivati ad una cresta – è proseguito il racconto dell’indagato al pm – nel valutare le condizioni di un canalone, ineludibile per proseguire la discesa, si rendono conto che sulla sinistra orografica è presente una “placca” di neve riportata dal vento, definita pericolosa dall’istruttore.

La decisione, per ovviare al rischio, è di affrontare il tratto uno alla volta, mantenendosi nel centro e nella parte di centro-destra del canale, porzione utile, considerate la necessità di evitare l’accumulo e che a destra si trovano delle rocce. Giglio scende per primo, quindi le sue tracce vengono seguite da Holzknecht e Meta, che non incontrano problemi nell’attraversamento. Dublanc, stando a quanto riferito dall’istruttore, fuoriesce dal tracciato e si sposta sulla sinistra, finendo nella neve riportata e facendo partire la valanga che investe l’intero gruppo.

L’istruttore, ha riferito ancora Giglio, viene coperto a metà dalla massa nevosa. Nel giro di una decina di minuti riesce a liberarsi ed attiva l’Artva, il dispositivo con cui cerca i compagni sepolti, oltre ad aver attivato il sistema satellitare “Inreach” per dare l’allarme. Scava e trova dapprima Holzknecht, poi si sposta seguendo il segnale e individua Dublanc (che crede essere Meta): per nessuno dei due c’è, purtroppo, più nulla da fare. Arriva al punto più a monte, in cui l’Artva segnala la terza presenza, ma iniziato a scavare si ferma per un mancamento. Con un solo sci, arriva in una zona provvista di copertura telefonica e completa le informazioni ai soccorritori.

Le condizioni meteo avverse in quota fanno sì che i soccorsi cerchino di raggiungere il luogo della valanga fino quasi all’imbrunire, ma senza arrivarci. Ci tornano il mattino dopo, quando riusciranno a recuperare i corpi delle aspiranti guide senza vita. Il vento soffiato abbondantemente ha però fatto venir meno la possibilità di ottnere dei riscontri nivologici. Gli accertamenti possibili agli inquirenti non hanno pertanto fornito indicazioni opposte al racconto reso dall’istruttore indagato.

Un elemento fattuale (rilevato dalle tracce gps dei dispositivi delle vittime) è che al momento in cui è stata notata la “placca” di neve ventata, il gruppo era in territorio francese. Ne consegue l’impossibilità di retrocedere parte della condotta di sottovalutazione del potenziale rischio in Italia. Per questa ragione, al di là di eventuali profili di colpa (che la Procura ha comunque concluso senza ritenere integrati), non sarebbe possibile tenere il processo nel nostro Paese in assenza di un provvedimento del Ministro della giustizia.

La Procura chiede l’archiviazione del fascicolo

Conclusi gli accertamenti, la Procura della Repubblica ha chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto sulla valanga in cui persero la guida tre allievi del corso per aspiranti guide, lo scorso 13 aprile, in val di Rhêmes. Indagato era l’istruttore che accompagnava le vittime Matteo Giglio, 49 anni, che quel giorno, era riuscito a liberarsi dalla neve e dare l’allarme, grazie ad un sistema satellitare.

Il distacco in cui avevano perso la vita il maestro di sci di Champorcher Sandro Dublanc, 44 anni, il finanziere Elia Meta, 37 anni, e il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht, 39 anni, si era verificato nella zona della Tsanteleina, cima di 3.601 metri al confine tra Italia e Francia, ed aveva investito il gruppo. Il maltempo aveva impedito l’uso dell’elicottero e i corpi delle vittime erano stati recuperati solo l’indomani.

Depositata, da parte della Procura, l’istanza di archiviazione, ora le parti hanno un termine per decidere se opporsi alla stessa (ha indagato il Soccorso Alpino della Guardia di finanza, coordinato dal pm Giovanni Roteglia). Sarà poi il Gip del Tribunale a dover decidere lo sviluppo del procedimento, accogliendo l’istanza dell’ufficio inquirente, disponendo ulteriori indagini o stabilendo l’imputazione coatta dell’indagato.

Sulla valanga indaga la Procura della Repubblica

Con il deposito dei primi atti da parte del Soccorso Alpino della Guardia di finanza, che sta procedendo agli accertamenti, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sulla valanga in cui, ieri, hanno perso la vita le aspiranti guide alpine Sandro Dublanc, Lorenzo Holzknecht ed Elia Meta. L’inchiesta si prefigge di ricostruire ciò che è accaduto e definire eventuali responsabilità.

Il fascicolo – di cui non sono note al momento le ipotesi di reato, né l’eventuale iscrizione di indagati – è affidato al pm Giovanni Roteglia. Nelle prossime ore, sulla base del riscontro esterno del medico-legale sui cadaveri, il magistrato deciderà se siano necessari approfondimenti tramite l’autopsia delle vittime.

Valanga in Val di Rhêmes, trovati senza vita i dispersi

Sono stati individuati e recuperati dal Soccorso Alpino Valdostano i corpi senza vita delle tre aspiranti guide alpine rimaste coinvolte nella valanga staccatasi attorno alle 14 di giovedì 13 aprile, in Val di Rhêmes. Si tratta del valdostano Sandro Dublanc, 44 anni, maestro di sci di Champorcher, del 37enne Elia Meta, finanziere in servizio alla caserma di Entrèves e del campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht, 39 anni, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio.

I cadaveri sono stati trasportati ad Aosta. Delle operazioni di riconoscimento e degli accertamenti sull’accaduto si occupa il Soccorso Alpino della Guardia di finanza. Le ricerche erano state sospese nella serata di ieri a causa delle condizioni meteo avverse. Il distacco era avvenuto nella zona della Tsanteleina, cima di 3.601 metri, ed ha investito il gruppo in cui erano i tre, in zona per il corso guide. Assieme a loro c’era l’istruttore del corso Matteo Giglio, 49 anni, che è riuscito a dare l’allarme con un sistema satellitare.

La zona è al confine tra Italia e Francia e gli enti di soccorso di entrambi i Paesi hanno raccolto la richiesta. Da subito, il maltempo – con nubi e vento in quota – aveva impedito l’uso dell’elicottero. Le squadre del Soccorso Alpino Valdostano e della Guardia di finanza sono state posate sopra il rifugio Benevolo (a 2.300 metri), per muoversi via terra, ma le condizioni avverse avevano portato allo “stop” delle operazioni.

Giglio è stato trasportato al Parini, ma le sue condizioni non sono gravi. Dopo il crollo era rimasto parzialmente coperto dalla neve. E’ riuscito a liberarsi e a cercare i compagni, estraendoli ma incoscienti. Dublanc e Meta erano iscritti all’albo professionale regionale delle guide alpine ed aspiranti guide dal 2020. Holzknecht, nell’albo del collegio regionale dall’inizio di quest’anno, ha vinto nella sua carriera un oro, un argento e due bronzi ai campionati mondiali, oltre a quattro medaglie negli europei.

L’incidente ad un corso guide riporta alla mente la tragedia del settembre 1985, quando un gruppo di aspiranti professionisti della montagna, impegnati in uno dei moduli di formazione, si trovava a 50 metri della vetta del Lyskamm, nel massiccio del Rosa. Un costone di neve e ghiaccio si staccò e travolse tre cordate. Due partecipanti riuscirono a salvarsi, in sei persero la vita, tutti valdostani, tra i 18 e i 33 anni. Una tragedia che scosse l’intera Valle.