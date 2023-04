Sono il valdostano Sandro Dublanc (44 anni, maestro di sci di Champorcher), il 37enne Elia Meta (finanziere in servizio alla caserma di Entrèves) e il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht, 39 anni, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio (nella foto in apertura), le tre aspiranti guide disperse a seguito della valanga staccatasi attorno alle 14 di oggi, giovedì 13 aprile, in Val di Rhêmes.

Le ricerche sono state sospese in serata e riprenderanno domani mattina. Il distacco è avvenuto nella zona della Tsanteleina, cima di 3.601 metri, ed ha investito il gruppo in cui erano i tre, in zona per il corso guide. Assieme a loro c’era l’istruttore del corso Matteo Giglio, 49 anni, che è riuscito a chiamare i soccorsi con un sistema satellitare.

La zona è al confine tra Italia e Francia e gli enti di soccorso di entrambi i Paesi hanno raccolto la richiesta. Da subito, il maltempo – con nubi e vento in quota – ha impedito l’uso dell’elicottero. Le squadre del Soccorso Alpino Valdostano e della Guardia di finanza sono state posate sopra il rifugio Benevolo (a 2.300 metri), per muoversi via terra, ma le condizioni avverse hanno portato allo “stop” delle operazioni.

Giglio è stato trasportato al “Parini”, ma le sue condizioni non sono gravi. Dublanc e Meta erano iscritti all’albo professionale regionale delle guide alpine ed aspiranti guide dal 2020. Holzknecht, nell’albo del collegio regionale dall’inizio di quest’anno, ha vinto nella sua carriera un oro, un argento e due bronzi ai campionati mondiali, oltre a quattro medaglie negli europei.

L’incidente ad un corso guide riporta alla mente la tragedia del settembre 1985, quando un gruppo di aspiranti professionisti della montagna, impegnati in uno dei moduli di formazione, si trovava a 50 metri della vetta del Lyskamm, nel massiccio del Rosa. Un costone di neve e ghiaccio si staccò e travolse tre cordate. Due partecipanti riuscirono a salvarsi, in sei persero la vita, tutti valdostani, tra i 18 e i 33 anni. Una tragedia che scosse l’intera Valle.