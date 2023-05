Tracima un letamaio, un fiume di liquame a Valtournenche

Sopralluogo del Corpo forestale della Valle d’Aosta, a seguito dell’imponente sversamento di letame verificatosi nella mattinata di ieri, giovedì 25 maggio, sopra la frazione Losanche, nel comune di Valtournenche. Il materiale si è riversato nei prati (il tracciato corrisponde alla pista di rientro della frazione), perché tracimato dal letamaio di una stalla a seguito delle precipitazioni degli scorsi giorni.

L’allevatore, attivatosi immediatamente al momento dei fatti, è stato deferito all’autorità giudiziaria, ma gli agenti – dell’aliquota di polizia giudiziaria della Procura, con i colleghi della locale stazione – non hanno sequestrato la stalla. Sono state impartite le prescrizioni per il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza della struttura, così rimediando alla violazioni al codice dell’ambiente riscontrate.

Una volta ricevuta la relazione sull’accaduto, la Procura – attraverso il pm Giovanni Roteglia, titolare del dipartimento d’indagine in fatto di reati ambientali – valuterà come procedere. L’attivazione dell’allevatore, della cittadinanza e della Polizia locale del Comune ha permesso di predisporre delle barriere in legno per evitare che la colata raggiungesse le abitazioni sottostanti. Nel frattempo, è in corso, con degli scavatori, la rimozione del letame.