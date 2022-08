Turista trova una bombola per l’acetilene in Val Veny

Intervento insolito, nella mattinata di oggi, giovedì 25 agosto, per i Vigili del fuoco. Due uomini del Comando di Aosta, assieme a due militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza si sono infatti recati sulla morena della Val Veny (Courmayeur), per mettere in sicurezza una bombola adibita al trasporto di acetilene.

Il contenitore era stato ritrovato, negli scorsi giorni, da un turista. Verosimilmente, risale agli anni ’50 ed ha un peso “a vuoto” di 40 chili, per una capacità fino a 39 litri. L’acetilene era usato in bombole per le saldature con cannello, soppiantate nel tempo da quelle elettriche. Nei prossimi giorni verrà effettuato il recupero della bombola.