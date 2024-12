Un camion si rovescia sulla regionale per Verrayes, autista soccorso dal 118

Un incidente stradale, verificatosi attorno alle 13 di oggi, martedì 3 dicembre, rallenta la viabilità lungo la strada regionale 42 per Verrayes. Un camion da cava, per motivi in via d’accertamento, si è rovesciato su un fianco. Il conducente, 61 anni, residente in Piemonte, è stato soccorso dal 118. Attualmente, si trova in fase diagnostica al Pronto soccorso del “Parini”. Parte del carico del mezzo è andato rovesciato sulla carreggiata. Sul posto, per il ripristino della viabilità, stanno intervenendo i Vigili del fuoco.