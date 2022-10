Recuperato l’escursionista bloccato in quota, partiti soccorsi via terra per l’alpinista

L’escursionista bloccato al Col de la Seigne è stato raggiunto da una squadra via terra e affidato alle cure del personale sanitario del 118. Le sue condizioni sono complessivamente buone. Per l’intervento sul ghiacciaio a valle del bivacco Durier, invece, è in partenza una squadra via terra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e uomini del Sagf.

Un escursionista e un alpinista bloccati in quota, impossibile raggiungerli in elicottero

Un intervento di soccorso è in corso dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 1 ottobre, per assistere e recuperare un escursionista che ha chiesto aiuto, riferendo di non essere in grado di proseguire a causa della stanchezza e dello stato di possibile ipotermia. Si trova sul Col de la Seigne, il passo tra la Val Veny e la Savoia (Francia), a circa 2.500 metri di quota.

Le condizioni meteo non hanno reso possibile l’avvicinamento dell’elicottero della Protezione civile al punto in cui è bloccato. I due tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, assieme al medico dell’equipaggio, sono comunque riusciti a sbarcare nei pressi del rifugio Elisabetta e sono diretti verso l’escursionista via terra. A seguire, procede un’altra squadra composta da Sav, Sagf della Guardia di finanza e Vigili del fuoco.

Un problema simile è stato riferito anche da un alpinista, fermo sul ghiacciaio a valle rispetto al bivacco Durier (Courmayeur), sul versante italiano. Al momento, la missione in elicottero è impossibile e sarà necessario attendere un miglioramento delle condizioni meteo, che è previsto probabilmente per domani.

Si sta valutando, per questo intervento, un invio di soccorritori via terra, ma è una opzione complessa, in ragione della pericolosità della zona e dei tempi che sarebbero necessari per la missione in questi termini.