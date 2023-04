Valdostano ferito in un incidente stradale sull’A5

Un uomo residente in Valle d’Aosta è stato trasportato all’ospedale di Chivasso per le ferite riportate in un incidente avvenuto attorno alle 15 di oggi, mercoledì 19 aprile, sul tratto piemontese dell’autostrada A5. Le sue condizioni non risultano gravi. Si è trattato dell’impatto, avvenuto sulla corsia in direzione Torino poco prima dello svincolo di Volpiano, tra la Hyundai i10 su cui viaggiava il valdostano e un autocarro Renault, finito nella scarpata a bordo carreggiata. Sul posto, oltre al soccorso sanitario, sono intervenuti la Polizia stradale e il personale dell’Ativa. L’incidente non ha creato problemi alla circolazione.