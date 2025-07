Ad agosto un mese di cultura tra Castelli e archeologia romana

Dal primo al trentuno agosto, l’Assessorato regionale ai beni culturali propone un fitto calendario di eventi per scoprire la storia, l’arte e il patrimonio della Valle d’Aosta. Visite guidate, laboratori, esperienze immersive e rassegne cinematografiche accompagneranno il pubblico tra castelli, musei e siti archeologici, con iniziative dedicate ad adulti, famiglie e bambini. Il programma completo sul sito di Valle d’Aosta Heritage.

Questo mese la novità saranno i notturni inediti, ovvero le passeggiate guidate alla scoperta di quattro castelli e i loro luoghi meno conosciuti. Le visite saranno tutti i venerdì, alle 19, 19.30, 20, 20.30 e alle 21. Si comincia venerdì 1° agosto con la visita alla torre del Castello di Sarre, venerdì 8 agosto sarà il Castello di Verrès e il suo sottotetto, venerdì 15 il Castello di Aymavilles mostra i suoi sotterranei e venerdì 22 al Sarriod de la Tour si sale nel sottotetto.

Al Castello Gamba gli eventi sono quasi tutti dedicati alla mostra Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte. Glacial Threads. Dalle foreste ai tessuti del futuro. Fanno eccezione “il segreto degli Elfi” una caccia al tesoro per adulti e bambini dai 6 anni in su di giovedì 14 agosto e il Concerto per la pace preventiva – Alberto Fortis di domenica 10 agosto.

Nel frattempo al MAR – Museo archeologico regionale continueno, tutti i lunedì del mese, le visite archeologiche di Aosta romana guidati dall’archeologa Cinzia Joris. Infine, sempre sulle tracce dell’archeologia romana, ci sono due appuntamenti anche alla scoperta del Pont-d’Ael. Martedì 5, 12, 19 e 26 la visita per famiglie, giovedì 14,21 e 28 la visita per adult

Tutti gli appuntamenti di agosto

Venerdì 1 agosto, ore 18 – Castello Gamba

Visita guidata alla mostra Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte. Glacial Threads con l’artista e il curatore Fortunato D’Amico

Venerdì 1 agosto, ore 19, 19.30, 20, 20.30, 21 – Castello reale di Sarre

Notturno inedito – Visita speciale alla torre del castello con assaggio finale

Sabato 2 e domenica 3 agosto, ore 17 – MegaMuseo

Visita guidata alla mostra Aosta e Pompei. Riflessi della Concordia augustea alle origini dell’Impero

Sabato 2 agosto, ore 17 – Museo archeologico regionale

Visita guidata alla mostra L’altro Picasso. Ritorno alle origini e laboratorio per bambini (5-11 anni)

Sabato 2 agosto, ore 17.30 – MegaMuseo

Megalitismo virtuale: oltre la realtà – Esperienza VR e visita guidata

Sabato 2 e 9 agosto, ore 16.30 – Castello Sarriod de La Tour

Caccia al mostro – Attività per famiglie

Domenica 3 agosto, ore 11 – MegaMuseo

Visita guidata alla mostra Aosta e Pompei

Domenica 3, 10, 17, 24, 31 agosto, ore 16.30 – Castello di Aymavilles

Sentire il castello – Avventura sensoriale per famiglie

Lunedì 4, 11, 18, 25 agosto, ore 21 – Centro storico di Aosta

Una sera ad Augusta Prætoria – Visita itinerante con l’archeologa Cinzia Joris

Martedì 5, 12, 19, 26 agosto, ore 16 e 17.30 – Pont-d’Ael

Pont-d’Ael, la meraviglia che non ti aspetti – Visita per famiglie

Martedì 5 e 19 agosto, ore 18 – MegaMuseo

Yoga al museo – Speciale estate

Giovedì 7 e 14 agosto, ore 17 – Castello di Aymavilles

Avventura al castello – Visita gioco per bambini (5-11 anni)

Venerdì 8 agosto, ore 15.30 – Baite Val Ferret, Courmayeur

Moda sostenibile – Dialogo con Olga Pirazzi, Matteo Wrad e Glorianda Cipolla

Venerdì 8 agosto, ore 18 – Jardin de l’Ange, Courmayeur

Talk “Da Area megalitica a MegaMuseo” con Generoso Urciuoli

Venerdì 8 agosto, ore 19, 19.30, 20, 20.30, 21 – Castello di Verrès

Notturno inedito – Visita al sottotetto con assaggio finale

Sabato 9 e 23 agosto, ore 16.30 – MegaMuseo

Mini vs Mega. La sfida dei Giganti – Attività per famiglie

Sabato 9 e 23 agosto, ore 17 – Centro Saint-Bénin

Visita guidata alla mostra Brassaï. L’occhio di Parigi

Domenica 10 e 24 agosto, ore 11 – MegaMuseo

Caccia al tesoro megalitica – Attività per bambini (6-11 anni)

Domenica 10 agosto, ore 18 – Castello Gamba

Visita guidata alla mostra Glacial Threads con Fortunato D’Amico

Domenica 10 agosto, ore 21 – Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Saint-Vincent

Concerto per la pace preventiva – Alberto Fortis in concerto

Mercoledì 13 agosto, ore 16 – Castello Gamba

Laboratorio per bambini (6-11 anni) “Bimbi in gamba. A tutta materia”

Giovedì 14, 21, 28 agosto, ore 16 e 17.30 – Pont-d’Ael

Visita per adulti “La tecnica idraulica romana” con l’archeologa Cinzia Joris

Giovedì 14 agosto, dalle 16 alle 18.30 – Castello Gamba

Il segreto degli Elfi – Caccia al tesoro per adulti e bambini dai 6 anni

Venerdì 15 agosto, ore 19, 19.30, 20, 20.30, 21 – Castello di Aymavilles

Notturno inedito – Visita ai sotterranei con assaggio finale

Sabato 16 agosto, ore 17 – Museo archeologico regionale

Visita guidata alla mostra L’altro Picasso e laboratorio per bambini

Da martedì 12 a sabato 16 agosto, ore 21 – MegaMuseo

Rassegna Archeologia, storia, movie e bloopers

Mercoledì 20 agosto, ore 16 – MegaMuseo

Megamerenda – Che Spettacolo i Romani! – Laboratorio per bambini (6-11 anni)

Venerdì 22 agosto, ore 19, 19.30, 20, 20.30, 21 – Castello Sarriod de La Tour

Notturno inedito – Visita al sottotetto con assaggio finale

Mercoledì 27 agosto, ore 16 – Museo archeologico regionale

Laboratorio per bambini Bimbi al MAR – Augustus e il calendario romano

Sabato 30 agosto, ore 17 – MegaMuseo

Visita guidata alla mostra Aosta e Pompei

Sabato 30 agosto, ore 17 – Museo archeologico regionale

Visita e laboratorio L’altro Picasso