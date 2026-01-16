Cactus Industry Forum 2026: due appuntamenti su cinema, audiovisivo e nuovi media

Torna il Cactus Industry Forum – Networking for Film and Media Professionals, principale appuntamento industry della Valle d’Aosta dedicato a cinema, audiovisivo e nuovi media. Gli appuntamenti saranno due, distinti e complementari: sabato 7 e giovedì 12 febbraio prossimi. Il Forum si propone come spazio di incontro, formazione e confronto rivolto a professionisti del settore, operatori culturali, studenti e giovani lavoratori, con l’obiettivo di rafforzare competenze, favorire il dialogo tra discipline e sostenere la crescita di un ecosistema creativo connesso a livello locale, nazionale e internazionale.

L’edizione 2026 mette al centro il linguaggio audiovisivo come pratica culturale e professionale, indagando il rapporto tra tecnica, visione e sensibilità narrativa. Un tema trasversale dell’edizione è inoltre il valore delle relazioni professionali nel lavoro culturale: il Forum intende promuovere il networking come pratica consapevole e come infrastruttura capace di sostenere nel tempo percorsi, progettualità e collaborazioni.

Sabato 7 febbraio, l’appuntamento si terrà nel Salone Ducale del Comune di Aosta (in piazza Chanoux) e sarà rivolto principalmente a professionisti, operatori del settore e studenti dei percorsi di formazione e specializzazione. Giovedì 12, invece, al Teatro cinema Giacosa di via Xavier de Maistre, l’incontro sarà aperto alla cittadinanza, con particolare attenzione ai più giovani, realizzato in collaborazione con VDA Orienta – Salone dell’orientamento in Valle d’Aosta, per avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi, ai mestieri e alle opportunità professionali del cinema e dell’audiovisivo.

I partners

L’edizione 2026 di Cactus Industry Forum è realizzata con il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Film Commission Vallée d’Aoste, della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni e Impresa Cultura Valle d’Aosta Confcommercio Imprese per l’Italia Regione Valle d’Aosta, con il patrocinio del Comune di Aosta, in collaborazione con Adcom Srl, Route 65, dooly, Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, Accademia Epica e CineLAB e con la media partnership di CinemaItaliano.info e Taxi Drivers.

Le voci dei promotori

“Come Film Commission Vallée d’Aoste sosteniamo il percorso industry di Cactus fin dalla prima edizione, perché, come loro, crediamo nel valore dei momenti di incontro, formazione e scambio tra chi lavora – o desidera lavorare – nel cinema e nell’audiovisivo”, spiega Alessandra Miletto, direttrice della Film Commission Vallée d’Aoste. “Guardiamo con favore alle iniziative che nascono sul nostro territorio e che contribuiscono allo sviluppo di un ecosistema creativo dinamico e aperto, e le accompagniamo con grande piacere. Il Cactus Industry Forum sta crescendo come uno spazio vivo di confronto e networking, capace di generare competenze, relazioni e nuove opportunità per il territorio”.

“Questa iniziativa si distingue per un format particolarmente innovativo: non solo un luogo di confronto tra professionisti, ma uno spazio dinamico in cui tecnica, linguaggi contemporanei e nuove forme di narrazione dialogano tra loro”, dichiara l’assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy. “È un modo efficace per avvicinare le nuove generazioni al lavoro creativo, mostrando loro quanto l’audiovisivo sia oggi un ecosistema ricco di opportunità. Dedicare un appuntamento specifico all’interno del Salone dell’Orientamento VDAOrienta è sicuramente una opportunità interessante per gli studenti che potranno scoprire le professionalità che vengono formate anche in questo settore molto particolare”.

“Come Impresa Cultura Valle d’Aosta, crediamo fermamente che il cinema, l’audiovisivo e i nuovi media rappresentino non solo forme artistiche fondamentali, ma anche settori economici in forte espansione con un potenziale straordinario per il nostro territorio”, spiega Chiara Fabbri, presidente Impresa Cultura Valle d’Aosta. “Il Cactus Industry Forum si inserisce perfettamente nella nostra visione di sviluppo culturale ed economico: un evento che non si limita alla contemplazione, ma costruisce ponti concreti tra formazione, professionalità e opportunità di business. Ciò che più apprezzo di questa edizione 2026 è l’approccio sistemico: dalle masterclass tecniche al networking attivo, dal dialogo intergenerazionale alla costruzione di reti professionali durature. Non parliamo solo di cinema come arte, ma di cinema come industria culturale capace di generare economia e occupazione”.

Per Roberto Sapia, presidente della Chambre Valdôtaine, “il settore cinematografico e audiovisivo rappresenta oggi una filiera imprenditoriale in crescita anche in Valle d’Aosta, con nuove imprese di produzione, il coinvolgimento di numerose PMI locali e ricadute economiche concrete sui comparti del turismo, dei servizi e dell’artigianato. In questo contesto, il Cactus Film Festival – Industry assume un valore strategico particolare: non solo come evento culturale, ma come piattaforma di incontro tra imprese, professionisti, istituzioni e giovani talenti, capace di rafforzare le collaborazioni e di favorire la nascita di nuovi progetti imprenditoriali. La Chambre Valdôtaine guarda con forte interesse a questo comparto e sostiene convintamente iniziative come il Cactus Film Festival, che contribuiscono a strutturare l’ecosistema audiovisivo regionale, ad attrarre investimenti e a consolidare il dialogo tra il mondo della creatività e quello dell’impresa”.

Il programma del 7 febbraio

La giornata del 7 febbraio si apre alle 14.30 con la masterclass “Talking Heads”, a cura di Dante Cecchin (Adcom Cinema, Cinema Route 65), un percorso formativo che intreccia pratica tecnica e visione creativa, rivolto a filmmaker, registi, direttori della fotografia, giornalisti e professionisti dei media.

Alle 15.30 il panel “Dal caos alla struttura: orientarsi e costruire relazioni professionali nell’audiovisivo”, a cura di Lidia La Rosa e Matteo Ambrosino, dedicato al networking come pratica consapevole e strumento per costruire reti professionali solide e durature.

Dopo il coffee break, alle 16.30 si torna in sala con la masterclass “Il suono come linguaggio: paesaggi sonori tra animazione, audiovisivo e nuovi media” a cura di Andrea Martignoni, un approfondimento sui processi creativi e sulla progettazione sonora come parte centrale della narrazione audiovisiva.

La giornata si chiude con saluti istituzionali e conclusioni alle 17.30.

L’appuntamento del 12 febbraio

Alle 17.30 è in programma “Scroll, like, share: quando la passione diventa professione”, workshop dedicato a come il cinema incontra e si trasforma attraverso i media digitali. Sul palco alcune voci del racconto cinematografico sui social: Gianni D’Arienzo, Enrico Gamba, Enrica Ilari e Serena Marletta, con moderazione di Fabiola Megna. L’evento è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti (prenotazione consigliata).

La partecipazione agli eventi è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessario registrarsi compilando il modulo online.