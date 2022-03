Il Forte di Bard di nuovo senza Direttore

Dopo soli 4 mesi il posto da Direttore del Forte di Bard torna a bando. Francesco Fazari, risultato vincitore della selezione del novembre scorso, torna a fare il preside all’Istituzione Regina Maria Adelaide di Aosta. Una risoluzione consensuale del contratto, accompagnata da “tanto amaro in bocca”.

“Non mi hanno lasciato lavorare” racconta Fazari “Era impossibile fare qualunque cosa”. Nel novembre scorso era risultato l’unico idoneo alla selezione, finita in seguito in polemica, per i requisiti di accesso previsti. Dopo aver deciso nella primavera del 2021 di non confermare l’incarico di Direttore a Maria Cristina Ronc, il Forte aveva bandito una selezione, rivolta a persone con competenze specialistiche in ambito culturale. Nessuna delle tre candidate era però riuscita a superare la selezione. Da qui il nuovo bando, vinto da Fazari, rivolto a persone con competenze e titoli in ambito amministrativo (lLaurea in ingegneria gestionale, scienze dell’economia, giurisprudenza).

Il 21 marzo l’addio ufficiale del Preside del Maria Adelaide e il giorno successivo la pubblicazione della nuova selezione, dove ancora una volta vengono modificati i requisiti. A cambiare è in primis il titolo di studio, una qualunque laurea specialistica o laurea magistrale, a cui si aggiunge il possesso di un’esperienza professionale nella direzione e/o gestione di poli museali e culturali e un’esperienza professionale nella qualifica dirigenziale o immediatamente inferiore.

“A parte la solerzia nel pubblicare il bando il giorno che me ne sono andato, da cittadino mi chiedo se abbiano un’idea chiara dei compiti e del ruolo che il direttore deve andare a svolgere” evidenzia Fazari “Nello Statuto del Forte di Bard sono ben declinati, al contrario di quelli del Presidente”.

Per Fazari l’amarezza è doppia: “Quando ho saputo di esser risultato idoneo al concorso, ho rifiutato l’incarico che mi era stato proposto al prestigioso Istituto “Divisione Julia” di Trieste. Ora proverò nuovamente a fare domanda”.