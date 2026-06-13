In 1.500 al Lago Gover per il concerto di Sayf per Musicastelle

Tra le montagne di Gressoney-Saint-Jean e le sponde del Lago Gover, circa 1.500 persone hanno partecipato oggi pomeriggio al secondo appuntamento di Musicastelle 2026. Protagonista dell’evento è stato Sayf, nome d’arte di Adam Viacava, rapper e cantautore italo-tunisino che negli ultimi mesi ha conquistato il pubblico nazionale grazie al secondo posto al Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto.

Turisti e residenti hanno raggiunto la località walser fin dalle prime ore del pomeriggio, confermando la capacità della rassegna di attrarre pubblico da dentro e fuori regione e di trasformare alcuni dei luoghi più suggestivi della Valle d’Aosta in palcoscenici a cielo aperto.

Il concerto

Lo spettacolo si è aperto con Se Dio vuole (Intro) e si è concluso con Occhialata Carrera. Tra i momenti più attesi non è mancata Tu mi piaci tanto, la canzone che ha portato Sayf sul podio del Festival di Sanremo 2026. Durante l’esecuzione del brano, l’artista è sceso dal palco per raggiungere il pubblico, venendo letteralmente circondato dai fan prima di riemergere e tornare sul palco per concludere la performance.

Nel corso del pomeriggio non sono mancati alcuni problemi tecnici legati all’audio, che hanno causato brevi interruzioni dello spettacolo. Sayf ha però scelto di proseguire, rassicurando il pubblico e scusandosi più volte per gli inconvenienti. “Non sarà con gli effetti speciali, ma per me andiamo avanti liberi così, non c’è nessun problema”, ha detto dal palco. La risposta dei presenti è stata immediata: “Ti vogliamo bene ugualmente“, hanno gridato dalla platea, ricevendo un affettuoso “Grazie, vi voglio bene anch’io“.

La scaletta ha proposto anche alcuni dei brani più popolari dell’artista sulle piattaforme di streaming, tra cui Figli dei Palazzi, Chanelina Soubrette e Una cotta per te.

Tra gli spettatori arrivati da fuori regione c’erano sia frequentatori abituali della Valle d’Aosta sia visitatori alla loro prima esperienza a Gressoney. “Conosciamo bene Gressoney. Appena abbiamo visto l’accoppiata Gressoney-Sayf abbiamo deciso di prenotare il soggiorno”, raccontano Andrea e Luca Setti, fratelli arrivati da Andora, in Liguria. I due hanno spiegato di aver visitato negli anni diverse località valdostane, tra cui Cogne, Courmayeur e Cervinia.

Per le famiglie Terrile e Ginanneschi, provenienti da Recco, il concerto è stato invece l’occasione per scoprire per la prima volta la valle del Lys. “Siamo venuti a conoscenza del concerto tramite l’annuncio del tour estivo di Sayf e abbiamo prenotato il soggiorno qui a Gressoney seguendo le indicazioni di Musicastelle. Non ci eravamo mai stati, ma abbiamo già fatto una bella passeggiata e domani visiteremo il Castel Savoia“.

Musicastelle guarda al futuro

A margine dell’evento, Anna Maria Careri, direttrice dell’Office Régional du Tourisme, ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata: “Siamo giunti alla quindicesima edizione e ne siamo molto contenti”.

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano il concerto al tramonto di Mario Biondi, nonché prossimo appuntamento in programma il 20 giugno a Saint-Pierre, e l’introduzione della nuova Autumn Edition. “Quest’anno abbiamo introdotto alcune novità. Dopo la rassegna estiva riapriremo infatti gli appuntamenti nel primo fine settimana di ottobre con due concerti, il 3 e 4, ad Antey-Saint-André e Saint-Vincent“, ha spiegato.

Careri ha inoltre sottolineato come la risposta del pubblico abbia confermato l’attrattività dell’iniziativa: “Avevamo qualche preoccupazione dal punto di vista organizzativo, soprattutto per la gestione dei parcheggi e degli spazi, perché Sayf è un grande nome, ma tutto è andato molto bene“.