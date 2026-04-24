Musicastelle annuncia il secondo artista. A Gressoney si esibirà Sayf

È Sayf – al secolo Adam Sayf Viacava – l’artista che si esibirà a Musicastelle il prossimo 13 giugno al lago Gover di Gressoney-Saint-Jean.

L’annuncio oggi, sui canali social della rassegna. La settimana prima di Mario Biondi – che si esibirà il 20 giugno a Vétan di Saint-Pierre – toccherà quindi al rapper e cantautore genovese portare in quota la sua musica, nelle cui corde risuonano le origini tunisine e quelle genovesi, oltre a tracce che mescola rap, samba, trap e la grande tradizione cantautorale italiana.

Sayf, classe 1999, è reduce dalla 76ª edizione del Festival di Sanremo, nel febbraio di quest’anno, dove si è classificato secondo con la canzone Tu mi piaci tanto e dove, nella serata dedicata alle cover, si ha chiuso in quarta posizione con lo stesso Mario Biondi.

Per l’8 maggio è stata annunciata l’uscita del suo primo album dal titolo Santissimo, anticipato dal singolo Buona domenica.