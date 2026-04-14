Sebastião Salgado torna al Forte di Bard con i suoi “Ghiacciai”

A quasi un anno dalla sua scomparsa, il Forte di Bard celebra l’opera del grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado attraverso le sue fotografie dedicate ai più importanti ghiacciai del mondo. Famoso per gli scatti in bianco e nero, negli anni recenti Salgado ha consacrato il suo lavoro alla documentazione di uno degli ecosistemi più suggestivi e allo stesso tempo più a rischio: quello delle nevi perenni.

Giovedì 23 aprile alle ore 18 sarà inaugurata la mostra Ghiacciai, curata da Lélia Wanick Salgado e prodotta in collaborazione con Contrasto, che si compone di 54 fotografie di grande formato affiancate da un omaggio al fotografo attraverso un video e un esteso apparato biografico.

Il progetto rappresenta un’occasione di conoscenza e approfondimento della poetica dell’artista e, allo stesso tempo, offre la possibilità di affrontare uno dei temi più urgenti del nostro tempo, quello del cambiamento climatico, a cui il Forte di Bard dedica da tempo iniziative di divulgazione scientifica.

Sebastião Salgado (1944-2025) non è stato solo un fotografo, ma un testimone instancabile della nostra epoca: attraverso il suo sguardo di attivista e umanista, ha documentato le metamorfosi sociali ed economiche del mondo.

All’interno della mostra sono presenti approfondimenti scientifici curati da Michele Freppaz, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino dando così vita ad un percorso che coniuga arte e scienza. Presente anche un percorso inclusivo tattile per una maggiore e più inclusiva fruizione dei contenuti.

Quando

Dal 24 aprile al 27 settembre 2026

Tariffe

Intero 15 euro | Ridotto 12 euro (over 65 e 19-25 anni)

Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta;

Membership Card Forte di Bard, minori di 18 anni.

La tariffa include altri due spazi espositivi a scelta.

Orari

Martedì-venerdì 10/ 18

Sabato, domenica e festivi 10 / 19

Lunedì chiuso

Aperta tutti i giorni dal 27 luglio al 6 settembre 2026.