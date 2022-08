Torna il concorso internazionale “Fotografare il parco”

Paesaggi, piante, animali: ecco i protagonisti delle foto in concorso di “Fotografare il Parco“, che, oltre a denotare l’elevata capacità tecnica degli autori, sottendono anche una spiccata sensibilità e un’inusuale abilità nell’osservazione dell’ambiente naturale. Il concorso, giunto alla sedicesima edizione, rappresenta ormai uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi nel panorama internazionale, organizzato dai Parchi Nazionali italiani Stelvio, Gran Paradiso, Abruzzo, Lazio e Molise e dal francese Parc national de la Vanoise, con il patrocinio di Alparc (Rete delle Aree Protette Alpine) e di Federparchi.

Il concorso, nato per raccontare i quattro Parchi Nazionali storici (specialmente in occasione del 100esimo anniversario dalla fondazione Gran Paradiso e del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise) attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, diventa per i partecipanti occasione di confronto e condivisione dei propri scatti, nonché opportunità per farsi “portavoce” della bellezza della natura delle aree protette. Le immagini in concorso potranno essere impiegate, in seguito, dai Parchi nelle campagne di comunicazione, contribuendo in modo incisivo a riportare l’attenzione sul pregio dell’ambiente naturale che ci circonda e sull’importanza della sua conservazione.

La competizione si dividerà in quattro categorie: Paesaggi del Parco, Fauna selvatica del Parco, Micromondo del Parco e dettagli naturali e Mondo vegetale del Parco. La partecipazione è completamente gratuita: ogni partecipante può concorrere a tutte e quattro le categorie previste dal regolamento con un massimo di quattro fotografie per sezione inviandole anche on line.

Il regolamento e il form di partecipazione sono disponibili sul sito del concorso www.fotografareilparco.it.