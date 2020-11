Apertura invernale degli impianti a fune, obiettivo vacanze di Natale in sicurezza

“Passare le vacanze di Natale sulle piste da sci in un contesto di sicurezza e serenità”. E’ questo l’obiettivo di cui hanno discusso venerdì scorso l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy e i Segretari di categoria Alessandro Pavoni e Alberto Montanaro del SAVT-Trasporti, Antonio Fuggetta, Cristina Marchiaro e Giuseppe Ruggieri della FILT-CGIL, Domenico Crea e Marco Nobile della FIT-CISL, e al quale ha partecipato anche una rappresentanza dell’AVIF.

L’incontro è stato voluto per definire, in sintonia con le prioritarie necessità sanitarie per la mitigazione del rischio di contagio, i prossimi passi per giungere all’apertura degli impianti a fune. Inoltre le parti in causa hanno affrontato il tema degli aiuti e degli ammortizzatori sociali per i lavoratori stagionali degli impianti che in valle sono solitamente pari a oltre 600 unità.

“In questa crisi si prende ancora più coscienza dell’importanza che il settore degli impianti a fune ha per l’intera economia della Valle – ha spiegato l’Assessore Bertschy – . Sono molto consapevole del fatto che l’apertura dei comprensori sciistici sia fondamentale per dare possibilità occupazionali ai lavoratori degli impianti e a tutto l’indotto che il settore coinvolge. Con i segretari di categoria abbiamo condiviso una modalità di lavoro condivisa che ci permetta di fare scelte che permettano di conciliare le esigenze sia dei lavoratori sia delle società”.

Durante l’incontro le organizzazioni sindacali hanno manifestato la loro preoccupazione per il futuro dei lavoratori che operano negli impianti a fune. “Abbiamo chiesto di mettere in atto tutte le strategie necessarie per trovare le soluzioni che permettano di garantire la loro giusta tutela”, hanno spiegato. “Insieme all’assessore abbiamo stabilito di mantenere un confronto continuo per monitorare la situazione e per lavorare in sinergia al fine di cercare di riaprire in sicurezza, il prima possibile, le stazioni sciistiche”.